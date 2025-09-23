Cijepljenje vas neće učiniti autističnim, ali vas zato američki predsjednik može izluditi s nebuloznim izjavama
Mit o cjepivima i autizmu: Više od 25 godina znanost demantira laži
Mit da cjepiva uzrokuju autizam nastao je 1998. godine na temelju lažirane studije britanskog liječnika Andrewa Wakefielda, koji je kasnije izgubio licencu. Iako su brojne znanstvene studije, uključujući velike danske studije na stotinama tisuća djece, dokazale da ne postoji veza između cjepiva i autizma, ova je dezinformacija i dalje prisutna. Teza je posebno uvjerljiva zbog vremenske podudarnosti – simptomi autizma često se javljaju u dobi kada se djeca najviše cijepe. Znanstveni konsenzus je jasan: cjepiva su sigurna i ne uzrokuju autizam, a stalni pokušaji diskreditacije ovih nalaza, poput onog američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr., su neuspješni. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.