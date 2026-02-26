Kad ti je život kao film
‘Neispričane priče’ Rajka Grlića: Kako se naš redatelj našao u društvu Bergmana i Tarkovskog
Na Forumu pišu kako se čita autobiografija našeg filmaša: Grlić mi nikad nije bio neki posebno drag redatelj, s filmovima koje nisam osobito doživljavao, s izuzetkom Ustava RH i donekle Karaule. Ova knjiga mi se čini kao njegovo najbolje stvaralačko djelo, uz scenaristički doprinos za seriju Grlom u jagode. Definitivno mi je porastao u očima. Ima u knjizi brdo zanimljivih, ponekad dirljivih, smiješnih i tužnih crtica i zgoda, ljudi i razdoblja. Dobiješ poriv da bi svatko u životu trebao ostaviti nešto slično iza sebe. Svatko ima svoj proživljen život, ali ga treba pretočiti u priče. Umro sam na priču o Erlandu Josephsonu koji je igrao u jednom njegovom filmu (Samo jednom se ljubi) i koji je Grliću kasnije poslao svoju autobiografiju na švedskom. Kaže Grlić da je Josephon u knjizi posvetio samo trojici režisera po poglavlje – Bergmanu, Tarkovskom i njemu. Nije rekao što je napisao, samo kaže da mu supruga zna ponešto švedskog. On, Bergman i Tarkovski. Mi smo ta ekipa.