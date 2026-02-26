'Neispričane priče' Rajka Grlića: Kako se naš redatelj našao u društvu Bergmana i Tarkovskog - Monitor.hr
Danas (11:00)

Kad ti je život kao film

‘Neispričane priče’ Rajka Grlića: Kako se naš redatelj našao u društvu Bergmana i Tarkovskog

Na Forumu pišu kako se čita autobiografija našeg filmaša: Grlić mi nikad nije bio neki posebno drag redatelj, s filmovima koje nisam osobito doživljavao, s izuzetkom Ustava RH i donekle Karaule. Ova knjiga mi se čini kao njegovo najbolje stvaralačko djelo, uz scenaristički doprinos za seriju Grlom u jagode. Definitivno mi je porastao u očima. Ima u knjizi brdo zanimljivih, ponekad dirljivih, smiješnih i tužnih crtica i zgoda, ljudi i razdoblja. Dobiješ poriv da bi svatko u životu trebao ostaviti nešto slično iza sebe. Svatko ima svoj proživljen život, ali ga treba pretočiti u priče. Umro sam na priču o Erlandu Josephsonu koji je igrao u jednom njegovom filmu (Samo jednom se ljubi) i koji je Grliću kasnije poslao svoju autobiografiju na švedskom. Kaže Grlić da je Josephon u knjizi posvetio samo trojici režisera po poglavlje – Bergmanu, Tarkovskom i njemu. Nije rekao što je napisao, samo kaže da mu supruga zna ponešto švedskog. On, Bergman i Tarkovski. Mi smo ta ekipa.


Slične vijesti

04.02. (19:05)

Jadranka Kosor povodom treće autobiografske knjige: Sve što sam radila kao premijerka opet bih ponovila

14.12.2025. (08:00)

Kad ti je život kao holivudski film

‘Sonny Boy’ je priča o malom Alu, bez obzira na to koliko on kao glumac bio velik

Obimna knjiga od 313 stranica počinje i završava sjećanjem na dane djetinjstva koji su ga formirali i odredili i koje nikad nije zaboravio pa im je i ovom knjigom, kao i ljudima koji su činili to doba njegova života, podigao trajni spomenik. Uz kvalitetno literarno predstavljanje svog života, zasluge za zanimljivost teksta svakako ima i njegova odluka da bude krajnje iskren te da bez zadrške progovori o svemu. Zahvaljujući toj odluci čitatelj je dobio punokrvnu i iskrenu ispovijed, odnosno sve samo ne, za ovakve knjige uobičajenu, i prečesto umivenu i uglađenu, biografiju velike holivudske zvijezde. Novi list

11.09.2025. (18:00)

Wake up! Grababrushandputalittlemake-up!

Autobiografija pjevača System of a Downa pitka je priča o glazbi, povijesti i aktivizmu

Jedanaesti rujna u ovoj knjizi, naravno, onaj je 2001. godine koji će u povijesti upamćen kao dan terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. Ali, osim toga bio je to i dan kad su System of a Down zadjeli na vrh Billboardove ljestvice prodaje sa svojim legendarnim drugim albumom “Toxicity”. Ono što bi u životu bilo kojeg glazbenika označilo vrhunac karijere, u slučaju Serja Tankiana i njegovog benda ostalo je potpuno zamračeno katastrofalnim događajem s kojim je koincidiralo. Zanimljivo je i to da je frontmen tako bučnog i agresivnog benda zapravo blag čovjek bez svih onih ovisnosti od kojih glazbenici tako često pate, i potpuno je posvećen izbjegavanju konflikta i nasilja, i možda je upravo takva njegova prirda razlog njegovog napuštanja benda kad je praktički bio na vrhucu popularnosti kod fanova, isto kako što je ranije napustio i uspješan programerski posao i vlastitu tvrtku kako bi se ovom bendu mogao u potpunosti i posvetiti. Ivan Laić za Ravno do dna

22.04.2025. (19:00)

Ostavio nam je nešto i za čitanje

Papa Franjo je autor i prve autobiografije iz pera jednog poglavara Katoličke Crkve

Papa Franjo prvu je knjigu napisao još 1982., bila su to razmatranja redovnika, a iz njegova je pera slijedilo još 13 knjiga u kojima je razlagao pitanja vjere, nade, grijeha. Posljednja u nizu je autobiografija “Nadaj se” prevedena i na naš jezik. Od prve pričesti do 1953. kada je osjetio poziv za svećenika, do svih izazova pontifikata, na 320 stranica. Pisao ju je šest godina. “Što uvijek možemo učiniti? Pogriješiti. Koja je najveća pogreška? Odustati” – riječi su pape Franje koje će zauvijek odjekivati. HRT

15.01.2025. (21:00)

Čujte braćo i sestre

Papa Franjo izdaje autobiografiju, što je čini prvom u crkvenoj povijesti

Djelo koje obuhvaća 385 stranica će se ovih dana objaviti na brojnim jezicima i, prema izdavačkim navodima, u oko 100 zemalja diljem svijeta. Iako su prvo htjeli da se takva knjiga objavi posthumno, „potrebe našeg vremena” su ga ponukali na raniju objavu, kažu na DW. U njoj se bavi gorućim temama i citira već poznate velike parole: zašto „gospodarstvo ubija” i da se svijet već odavno „djelomično” nalazi u Trećem svjetskom ratu. Navodi i da mnogi migraciju još uvijek smatraju „invazijom” i s tim u svezi piše: „Igramo se ping ponga s ljudima.” Europa je za njega „stari kontinent”. A izbjeglički kamp na sredozemnom otoku Lezbos, kojega je dva puta posjetio, za njega utjelovljuje „sramotu Europske unije”. Forum

25.10.2024. (16:00)

Stigao je hrvatski prijevod svjetskog bestselera Paula McCartneyja ‘Lyrics: Moj autoportret kroz pjesme’

31.08.2023. (15:00)

Sollier na ranu

Autobiografija nogometaša je i za one koji ne prate nogomet: Sport nije apolitičan

Sport se tiče svakoga, i onih koji ga moraju trpjeti, i onih koji se njime bave (malo), i onih koji navijaju za svoje timove (previše). Zato moramo reći da sport pripada svima, da svaki kvart mora imati na raspolaganju infrastrukturu da se čovjek oznoji, poboljša zdravlje, zabavi se kroz igru. Sport koji se igra i za koji se navija uključuje ogroman broj ljudi, uključuje interese, dovodi do toga da ljudi troše i zarađuju, rezultira izgradnjom stadiona, tiskanjem četiri dnevna sportska lista, popunjavanjem kafića i sati televizijskog programa Tko god inzistira na tome da je sport apolitičan, da je oko sporta čista agonistička barijera, da je na neutralnom teritoriju, ili je imbecil ili već neko vrijeme kuži sve, ali smatra da je apolitični argument koristan. Ne postoji nešto poput apolitičnosti. Tko se ne bavi politikom, samo prepušta stvari drugima, piše u autobiografiji talijanski nogometaš Paolo Sollier. Novosti

10.05.2023. (16:00)

Planine su njegova ljubav

Alpinist i putopisac Stipe Božić objavio novu knjigu: “Penjačevi zapisi – Put do najviših vrhova svijeta”

Jutarnji list - I nakon 40 godina evo me na Himalaji

“Kad nikog od nas jednom ne bude, jedino što iza nas može ostati su priče o nama”, često u svojim predavanjima kaže Stipe Božić, planinar, alpinist, gorski spasilac, fotograf, snimatelj i vrsni putopisac. Često ga ljudi pitaju, pa zašto se penje, zašto riskira život, a on veli kako je, uz sportske pobude, znatiželju i onaj prirodni poriv za slobodom kretanja, uz još stotine odgovora, jedan odgovor i u univerzalnoj svetosti planina koje nas impresioniraju svojom visinom. “Tamo gore ovisite o sebi i ljudima oko sebe. Sve što učiniš je vidljivo i lišeno laži. Život u planini uči vas životu u nizini. Kad dođeš dolje i čuješ jadikovke, prenemaganja, nepotrebne svađe, pitaš se čemu to, kuda idemo, zašto jedni druge ne poštujemo”. Slobodna

12.01.2023. (00:00)

"Hirovita ljeta", autobiografija slavnog češkog redatelja

Jiří Menzel: “Sve što sam u životu uspio postigao sam lako”

Na shledanou Jiri Menzel! - Kolumne - Perun.hr

“Sve što sam u životu uspio postići postigao sam lako”, piše češki redatelj, glumac i scenarist Jiří Menzel na početku svoje autobiografije “Hirovita ljeta“, objavljene na hrvatskom u izdanju Školske knjige, u prijevodu Dagmar Ruljančić. Svakome tko se makar nakratko susreo s Menzelovim radom jasno je kako tu rečenicu Menzel piše bez imalo pretenzije, iskreno i s punom zahvalnošću na, kako kaže, “nezasluženom sretnom životu”. Knjiga naslovljena prema jednom od njegovih poznatijih filmova posve je osobna kronika tog sretnog života, koji bi se kroz nečije druge oči vrlo lako mogao doimati posve drugačijim. “Hirovita ljeta” nisu samo biografija jednog izvanrednog čovjeka nego i biografija umjetnika u punom smislu. To je i kronika jednog vremena, turbulentnog i po svemu sudeći neponovljivog, Čehoslovačke u tri okupacijska režima, začetaka sjajne češke kinematografije, a pomalo i Jugoslavije, onog najboljeg što je tada mogla ponuditi. Express

 

 

 

20.11.2022. (18:00)

Tajno oružje mog starog bio je njegov glas

AC/DC-ev Brian Johnson: roker iz rudarskog okna

| Author: Dreamstime

Dirljivi, osobni i neukrotivi, ali uvijek smiješni do suza, “Brianovi životi” priča je o jednom od najomiljenijih rockera na svijetu. Ispričano na Brianov neponovljiv i jedinstven način, ovo duhovito i zabavno rock štivo vodi nas sve od Johnsonova djetinjstva u poratnom Dunstonu do snimanja remek-djela “Back in Black”, najprodavanijeg rock albuma u povijesti: “Pothvat mog oca je još impresivniji ako znamo da je mama tad bila zaručena za zgodnog, visokog talijanskog zubara, koji je vjerojatno imao neko lijepo ime, poput Alessandro ili Giovani ili nešto slično, dok je tata bio Geordie narednik po imenu Alan, visok metar i šezdeset. No tajno oružje mog starog bio je njegov glas. Bio je tako moćan i imao je takav zapovjedni ton da si se mogao usrati u gaće sve da si i kilometar udaljen od njega. Čak i kad je gunđao – a činio je to često – riječi su svejedno imale zastrašujući volumen. Njegova je tajna bila što je naučio talijanski i što je mojoj majci obećao da će u Engleskoj govoriti talijanski. Do kraja života nije prekršio obećanje.” Express

 