Wake up! Grababrushandputalittlemake-up!

Dirljivi, osobni i neukrotivi, ali uvijek smiješni do suza, “Brianovi životi” priča je o jednom od najomiljenijih rockera na svijetu. Ispričano na Brianov neponovljiv i jedinstven način, ovo duhovito i zabavno rock štivo vodi nas sve od Johnsonova djetinjstva u poratnom Dunstonu do snimanja remek-djela “Back in Black”, najprodavanijeg rock albuma u povijesti: “Pothvat mog oca je još impresivniji ako znamo da je mama tad bila zaručena za zgodnog, visokog talijanskog zubara, koji je vjerojatno imao neko lijepo ime, poput Alessandro ili Giovani ili nešto slično, dok je tata bio Geordie narednik po imenu Alan, visok metar i šezdeset. No tajno oružje mog starog bio je njegov glas. Bio je tako moćan i imao je takav zapovjedni ton da si se mogao usrati u gaće sve da si i kilometar udaljen od njega. Čak i kad je gunđao – a činio je to često – riječi su svejedno imale zastrašujući volumen. Njegova je tajna bila što je naučio talijanski i što je mojoj majci obećao da će u Engleskoj govoriti talijanski. Do kraja života nije prekršio obećanje.” Express