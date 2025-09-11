Wake up! Grababrushandputalittlemake-up!
Autobiografija pjevača System of a Downa pitka je priča o glazbi, povijesti i aktivizmu
Jedanaesti rujna u ovoj knjizi, naravno, onaj je 2001. godine koji će u povijesti upamćen kao dan terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. Ali, osim toga bio je to i dan kad su System of a Down zadjeli na vrh Billboardove ljestvice prodaje sa svojim legendarnim drugim albumom “Toxicity”. Ono što bi u životu bilo kojeg glazbenika označilo vrhunac karijere, u slučaju Serja Tankiana i njegovog benda ostalo je potpuno zamračeno katastrofalnim događajem s kojim je koincidiralo. Zanimljivo je i to da je frontmen tako bučnog i agresivnog benda zapravo blag čovjek bez svih onih ovisnosti od kojih glazbenici tako često pate, i potpuno je posvećen izbjegavanju konflikta i nasilja, i možda je upravo takva njegova prirda razlog njegovog napuštanja benda kad je praktički bio na vrhucu popularnosti kod fanova, isto kako što je ranije napustio i uspješan programerski posao i vlastitu tvrtku kako bi se ovom bendu mogao u potpunosti i posvetiti. Ivan Laić za Ravno do dna