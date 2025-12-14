Kad ti je život kao holivudski film

Obimna knjiga od 313 stranica počinje i završava sjećanjem na dane djetinjstva koji su ga formirali i odredili i koje nikad nije zaboravio pa im je i ovom knjigom, kao i ljudima koji su činili to doba njegova života, podigao trajni spomenik. Uz kvalitetno literarno predstavljanje svog života, zasluge za zanimljivost teksta svakako ima i njegova odluka da bude krajnje iskren te da bez zadrške progovori o svemu. Zahvaljujući toj odluci čitatelj je dobio punokrvnu i iskrenu ispovijed, odnosno sve samo ne, za ovakve knjige uobičajenu, i prečesto umivenu i uglađenu, biografiju velike holivudske zvijezde. Novi list