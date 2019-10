Aktualna tema

Jurica Pavičić: Nije slučajno što je dobio Zlatnog lava u Veneciji i što ga spominju kao mogućeg pretendenta za Oscara. Ako film i ne dobije nominaciju, Phoenixu ona ne može izmaknuti. Usprkos visokoj ocjeni koju je neosporno zaslužio – pravo je čudo kako na www.metacritic.com ima samo 62 od mogućih 100 poena, no publika je tu puno preciznija, korisnici www.imdb.coma dali su mu 9,4.

Video recenzija Nenada Polimca se nalazi u tekstu i on filmu daje čistu peticu (jesmo li već pohvalili video recenzije Polimca, dakle, to je pravi način pričanja o filmu – video, živio YouTube; da, naravno, volimo i riječi Pavičića). Tu je Marko Njegić iz Slobodne: Sirotinja navija za jednog od najvećih negativaca u povijesti filma koji je opasan i nadolijeva ulje na vatru kolektivne psihoze današnjeg svijeta.