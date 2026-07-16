Taman kad misliš da si izbjegao metak...

Neočekivano istraživanje: Zdrava prehrana povezana s rizikom od raka pluća kod mlađih nepušača - Monitor.hr
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Neočekivano istraživanje: Zdrava prehrana povezana s rizikom od raka pluća kod mlađih nepušača

Preliminarno istraživanje Sveučilišta Južne Kalifornije otkrilo je šokantnu poveznicu: mlađi od 50 godina koji nikada nisu pušili, a hrane se zdravije od prosjeka, češće obolijevaju od raka pluća, što je posebno izraženo kod žena. Znanstvenici sumnjaju da krivac nije sama hrana, već ostaci pesticida na konvencionalno uzgojenom voću, povrću i žitaricama, koji su češći nego u mesu i prerađevinama. Budući da u ovoj fazi razine toksina nisu izravno mjerene, sljedeći korak uključuje analizu uzoraka krvi i urina radi potvrde ove hipoteze. tportal


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