Prvi i posljednji Mohikanac hrvatskog stripa

U HDD galeriji otvorena je izložba “Andrija Maurović: Plakati, reklame, naslovnice 1921 – 1979.”, kustosa Veljka Krulčića. Ova jedinstvena izložba po prvi put na jednom mjestu sažima umjetnikov golemi, ali dosad zanemareni opus u području grafičkog dizajna i ilustracije. Iako bez akademske titule, Maurović je bio nevjerojatno produktivan vizualni kroničar koji je s lakoćom mijenjao stilove – od reklama i naslovnica knjiga do turističkih i političkih plakata za čak tri različita državna režima. Izložba donosi kultne radove i materijale koji su desetljećima sakupljali prašinu. Dizajn… Večernji ujedno podsjeća na Maurovićev buran život obilježen boemštinom, radikalnim asketizmom, erotikom i političkim previranjima kroz promjene nekoliko država. Izložba je otvorena do 17. srpnja.