"Plaćam da radim… ništa" – kineski startupi za profesionalno buljenje u ekran

“Općenito ponuda poslova u Zg tj Hr je kriminalna…a plaće max 1000 neto, pa tko bi radio za te novce?? Ispod 1500 neto ne treba raditi”, kaže jedan forumaš na popularnoj temi na podforumu Posao i karijera, s čime se i drugi slažu. Kaj je najjača fora, jebu te ti poslodavci s tim krugovima razgovora i onda tek na kraju kada izgubiš volju i vremena i ako uspiješ doći u taj zadnji krug veli ti 900 eura neto. Pa daj reci odmah plaću, ili ona fora s koliko bi ti bio zadovoljan, kad mu velim 1200-1300 neto točno vidim negativnu reakciju i jedva čeka da završimo razgovor da bih dobio nakon 10 dana na mail da nisam uso u uži krug, ma daj. A onda kad kažem ljudima da mi se za 1000 eura neda ustat iz kreveta kažu – “Kako to misliš? Pa bolje i 1000 eura nego ništa”.

Joj, di je ova ekipa s Gospodarstva i Dijaspore što prosipaju svu pamet svijeta kako nije problem u Hrvatskoj i poslodavcima, već u vama što ne možete naći posao… – kaže treći, da bi četvrti rekao kako se radi o IT-evcima koji rade u deficitarnim zanimanjima pa misle da je svako zanimanje deficitarno. Forum