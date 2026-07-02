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Neki bi mogli spustiti nos, ionako ne čujete razliku
Ni iskusni audiofili ne mogu pouzdano razlikovati 320 kbps MP3 od FLAC zapisa
Opsesija “bešumnim” formatima često je tek subjektivni dojam potaknut očekivanjima, dok stvarne razlike u kvaliteti zvuka ovise o drugim faktorima. Umjesto u formate, energiju i novac treba uložiti u akustičku obradu prostorije, kvalitetne zvučnike i pojačalo. Glazbene servise stoga ne birajte prema specifikacijama datoteka, već prema sučelju i funkcionalnostima – vaše uši, u većini slučajeva, ionako neće čuti razliku između “savršenog” i “dovoljno dobrog” zapisa. Davor Šuštić za Bug