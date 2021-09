Uspon grungea i alternativnog rocka

Vjerojatno zbog prerane smrti nikad prežaljenog Kurta Cobaina često se na jubileje prisjećamo Nirvane, kad govorimo o 1991. godini, iako ima brdo albuma koji zaslužuju da budu barem spomenuti. Te je iste godine izašao i Out of Time od REM-a, Ten od Pearl Jama, dva dupla albuma Use Your Illusion I i Use Your Illusion II od Guns’n’Rosesa, Black album od Metallice, Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chilli Peppersa, a tu su i Pixies sa Trompe de Monde. MTV je bio u zenitu popularnosti i emitirao je glazbu. Dotad najveći cunami rocka poharao je planetu gotovo trenutno, a to zna svatko tko je tada imalo iskakao iz okvira i bio u kasnim tinejdžerskim godinama ili ranim dvadesetima. Takvima je taj rock bio duhovna hrana. Svakodnevni zvučni obrok davao je energiju da se ide dalje. Da se pronalaze istomišljenici. Da se drži fokus izvan turobnih fanfara ratnog stanja. Da budemo kao beba s naslovnice „Neverminda“, u svom bazenu koji prolongira sigurnost majčine utrobe. Samo što na udici ispred našeg nosa nije bila novčanica, nego zvuk koji nam je pružao smisao u besmislu. Zoran Stajčić za Ravno do dna.