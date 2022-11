Svojstva kakva želim

Odlazak na godišnji odmor po ljeti iziskuje mnogo više od traženja destinacije, džeparca i pakiranja, a to u prvom redu mislimo na one koji osim kućnih ljubimaca imaju i pun dom zelenih ljubimaca. Biljke tijekom ljeta traže više vode nego za vrijeme hladnijih dana pa je važno pobrinuti se tko će ih zalijevati dok vi uživate na moru. Ili je bar tako nekako bilo sve do sad kada možete nabaviti infuziju za svoje biljke. Već neko vrijeme društvene mreže preplavile su fotografije vrećica s vodom koje se instaliraju na biljku baš poput infuzije. Vrećica inspirirana onom medicinskom napuni se vodom cijevčice se uguraju u zemlju biljke kojoj onda daje svu vlažnosti koja joj je tijekom dana potrebna i to putem kapaljke. Riječ je o vrećicama imena Plant Life Support koje se mogu kupiti online, a nakon što pričvrstite regulator i cijevčicu vrlo se lako namjesti i brzina kapanja, odnosno količina vode koja je biljci potrebna. Jedna doza ove “infuzije za biljke” traje i do sedam dana. Green

