Dva velika betonska slova A uzdigla su se iznad slavonske i baranjske ravnice, kod Petrijevaca, nedaleko od Osijeka. Obrisi novog cestovnog mosta preko rijeke Drave, u sklopu budućeg koridora 5c, sežu kilometrima daleko, a pogled je još spektakularniji s vrha konstrukcije. U most je ugrađeno 250 tisuća tona betona i 20 tisuća tona armature. Stajat će 950 milijuna kuna, a plan je završiti ga u prvom kvartalu sljedeće godine. S dva i pol kilometra dužine, bit će to najduži riječni most u Hrvatskoj, piše Dnevnik.hr.