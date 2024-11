Kad ti rijeka pokaže zube

Nije rijetkost da se u rukavcima Mure i Drave pronađu nalazi iz prapovijesnog doba, no kada se iz plićaka izvadi zub životinje koja je težila četiri tone onda je to senzacija sama po sebi. Najvjerojatnije je riječ o zubu južnog mamuta koji se prije stotinu tisuća godina, za vrijeme pleistocena, slobodno kretao Europom. Stotinama tisuća godina krio se u dubinama Drave i onda ga je pronašao mladić koji je zagazio u plićak nakon vožnje kajakom. Detalji će biti poznati nakon analize, no ako se utvrdi da je riječ o južnom mamutu, to će biti prvi takav nalaz u kontinentalnoj Hrvatskoj. HRT