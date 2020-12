Krkan s karakterom

Zoran Milanović je sam svoj Vulin. Srpski i hrvatski predsjednik Bosni žele jednako dobro, od kojega bi i kamen skapao. Ali Vučić već ima punu kontrolu nad desnim biračkim tijelom, dok Milanović, još uvijek, tek pokušava postati glava (na engleskom: Big Giant Head – kralj galaksije iz „Trećeg kamena od sunca“) hrvatske desnice. Stoga Vučić najkrkanskije izjave o Bosni prepušta Vulinu, ili drugim svojim vulinima, dok on glumi finoću i dobrog susjeda suznih očiju, čovjeka u konstantnom duševnom bolu i nevjerici, kojem nije jasno zašto ga, iako svima čestita sve praznike i na prag odnosi pite i kolače koje je sam mijesio, niko u komšiluku ne voli… Milanović nema taj luksuz, on se hrvatskim krkanima dopada, i dopada im se sve više, ali još uvijek nije ono što je naumio biti – njihov neupitni vođa, naime. Stoga on najkrkanskije svoje izjave, o Bosni i svemu ostalom, izgovara lično… – piše Andrej Nikolaidis za Žurnal.info o nedavnoj Milanovićevoj “(kultur)rasističkoj, ogavnoj i nedopustivoj” izjavi.