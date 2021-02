Sitne duše

Bilo je to vakcinisanje biblijskih razmera, odjeknulo je u našoj epskoj javnosti maltene kao ženidba Janković Stojana. Biće to zacelo must read postkosovskog i postkoronalnog ciklusa. O čemu je, zapravo, reč. Elem, hrvatska književnica Rudan, veoma popularna u Hrvatskoj, Srbiji (a možda i šire), potegla u Beograd i tu se, što bi rekli Hrvati, dala špricati. Sklona, međutim, publicitetu kakvom ju je već Bog sazdao, Vedrana je jednom srceparatelnom kolumnom po vascelom regionu rekla da se vakcinisala u Srbiji, na čemu joj je duboko zahvalna, jer će opet moći da ljubi unučiće i tako to. Time je – dibidus predvidivo – izazvala „srpske podele“ i istovremeno se izložila opasnosti da je u Zagrebu optuže za nacionalnu izdaju zbog primanja „četničke vakcine“. Kako će to u Zagrebu biti hendlovano, nije naš problem. Tema naše kolumne je – furtutma koja se podigla na domaćem terenu. I to, bogme, povelika… – ako ne znate što je furtutma” možete saznati u kolumni Svetislava Basare. A tu je i kolumna Vedrane Rudan – Evropljanka u Beogradu.