Vođa točno po mjeri

To i nije koalicija nego kula kompromisa. Na izbore izlaze kao da su posjetili second hand dućan, ali u njemu opet nisu izabrali ništa štosno nego isključivo ziheraški. Imaju trenutak, ali nemaju ideju. To je konglomerat ljudi i razmišljanja od druga Tita do gospodina Milanovića, s nešto sitno Bernardićeve ekipe i baš s nijednim iznenađenjem. Pored tolikih giganata prosječnosti koje je Restart koalicija izvukla, najviše iz spomenara Kukuriku koalicije, pomalo je nelogično i prilično promašeno fiksirati se na Bernardića – piše Nino Đula za Jutarnji.