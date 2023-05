Neuništivi kritičar američke vanjske politike

U intervjuu za Truth Out, Noam Chomsky govori o potrebi da se nađe diplomatsko rješenje kako bi se okončao rat u Ukrajini: Opcije koje preostaju poslije invazije su tmurne. Najbolje je podržavati diplomatske mogućnosti koje još postoje, u nadi da će se postići ishod koji nije daleko od onog koji se mogao postići prije: proglašavanje neutralnog statusa Ukrajine po austrijskom modelu, u kom je sadržana neka varijanta federalizma slična onoj u sporazumu Minsk II. Sad je to mnogo teže ostvarivo. Pritom, neophodno je ostaviti odstupnicu za Putina jer bi inače posljedice mogle biti još gore za Ukrajinu i svakog drugog. Sve to je daleko od pravednog rešenja. Ali kada je pravda pobijedila u međunarodnim poslovima? Sviđalo nam se to ili ne, pred nama je izbor ili da Putin bude više nagrađen nego kažnjen za čin agresije – ili velika vjerojatnost terminalnog rata. Možda nam je privlačna ideja da stjeramo medvjeda u kut iz kojeg će on očajnički nasrtati, kako može i umije. To nije baš mudro. U međuvremenu bi trebalo učiniti sve da osiguramo podršku onima koji hrabro brane svoju domovinu od agresora. Prijevod teksta donosi Peščanik.