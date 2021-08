Anto Nobilo u intervjuu za RTL komentirao je optužbe koje zbog akcije Bljesak na račun hrvatskih generala dolaze iz BiH: Ovo je prije svega pravosudni slučaj koji ima političke implikacije i treba ga kao takav rješavati. Smatram da je to korektan potez BiH, da to nije neprijateljski potez jer imaju slučaj koji je policija Republike Srpske prijavila prije više od 10 godina i to im leži u ladicama. Svi prijavljenici, svjedoci, nalaze se u Hrvatskoj. Hrvatska ekonomičnije može obraditi taj slučaj i sa stanovišta prava korektno je da nam ustupe. Sa stanovišta interesa mislim da je bolje da to rješava hrvatsko pravosuđe nego BiH, koje je destabilizirano.