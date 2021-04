Kazna i sretan put!

“Formalno zakonski se ovo moglo dogoditi. Međutim, suci su to trebali predvidjeti i tijekom postupka mu oduzeti putnu ispravu ili tako nešto. S druge strane, vidimo kakva mu je kazna, 4 godine i osam mjeseci. To vam sud daje kad ne želi da otiđete u pritvor. Oprezan sud bi dao pet godina i odmah odredio pritvor”, rekao je odvjetnik Anto Nobilo o odlasku Zorana Mamića u BiH. Mamićev bivši odvjetnik Mato Matić kaže da bosanski sud može smanjiti kaznu Mamiću, a ako “mu spuste kaznu na godinu dana, to se u BiH može kupiti. Cijena je negdje oko 18 tisuća eura, tim novcima se kazna može otkupiti i on je slobodan čovjek”. Index