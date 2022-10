Rat ispod radara: ruta preko Storskog

Sir Alan Duncan otkrio je u svojoj knjizi “The thick of it: The Explosive Diaries of a Former Tory Minister” engleski plan kupnje dijela norveškog arhipelaga Svarbald sjeveroistočno od Grenlanda radi proširenja teritorija i vode za ribarenje nakon Brexita, ali i da bi postavili svoje obavještajce. Kao nositelj ideje naznačen je pomoćnik ministra vanjskih poslova u vladi Borisa Johnsona Tobias Elwood koji je zanesen idejom prisluškivanja ostatka Europe, a Norvežani cjelokupan plan smatraju potpunim ludilom. Jutarnji list