Za bijeg od vruće klime

Internetska tražilica za najam smještaja Holidu analizirala je najkišovitije gradove Europe. Koristeći podatke s aplikacije World Weather Online rangirali su gradove na temelju prosječnog broja kišnih dana u mjesecu, ali i prosječne dnevne statistike padalina. S obzirom na to da Bergen u prosjeku ima 12,7 kišnih dana mjesečno i 8,8 milimetara padalina po danu, drugi najveći grad Norveške proglašen je najkišovitijim gradom Europe. Turistička zajednica grada Bergena u marketinškim aktivnostima često spominje kišu, a stavili su je čak i na svoje razglednice. Norvežani se ne plaše kiše – uostalom, oni ne vjeruju da postoji loše vrijeme, već samo loše odjevena osoba. Najdulje neprekidno kišno vrijeme u Bergenu zabilježeno je krajem 2006. i početkom 2007. godine. Kiša je padala čak 85 dana zaredom – od 29. listopada do 21. siječnja. Najdulje neprekidno kišno vrijeme u ljetnim mjesecima odigralo se pak 1952. godine kada je kiša padala bez prestanka od 1. do 24. lipnja. Punkufer