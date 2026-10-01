Malo sramežljiviji dečki
Nova era industrije za odrasle: Kako su tehnološki stručnjaci zamijenili slavne mogule
Nekadašnji slavni moguli industrije za odrasle, poput Hugha Hefnera i Larryja Flynta, danas su zamijenjeni anonimnim ulagačima iz svijeta tehnologije i financija, poput bivšeg bankara Bernda Bergmaira. Prema istraživanju novinarke Patriciae Nilsson, ovi skriveni vlasnici fokusirani su na profit, dok izvođači nose sav rizik izloženosti. Nilsson ističe da su inovacije iz pornografske industrije, poput videostreaminga i tehnika privlačenja pažnje, oblikovale današnji internet i društvene mreže, pokazujući kako je logika te industrije postala temelj cijelog online svijeta. Slobodna