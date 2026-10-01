Nova era industrije za odrasle: Kako su tehnološki stručnjaci zamijenili slavne mogule - Monitor.hr
Prekjučer (13:00)

Malo sramežljiviji dečki

Nova era industrije za odrasle: Kako su tehnološki stručnjaci zamijenili slavne mogule

Nekadašnji slavni moguli industrije za odrasle, poput Hugha Hefnera i Larryja Flynta, danas su zamijenjeni anonimnim ulagačima iz svijeta tehnologije i financija, poput bivšeg bankara Bernda Bergmaira. Prema istraživanju novinarke Patriciae Nilsson, ovi skriveni vlasnici fokusirani su na profit, dok izvođači nose sav rizik izloženosti. Nilsson ističe da su inovacije iz pornografske industrije, poput videostreaminga i tehnika privlačenja pažnje, oblikovale današnji internet i društvene mreže, pokazujući kako je logika te industrije postala temelj cijelog online svijeta. Slobodna


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PornHubov Year in Review pokazuje da su u 2025. snažno porasle pretrage vezane uz posao i radne uloge. “Role play” s karijerama skočio je 98 posto, a najbrže su rasli pojmovi poput “driver”, “employee” i “boss”, uz velik interes za uredske afere. Stručnjaci to tumače željom za pričom, kontekstom i igrama moći, ali rast nezaposlenosti daje i ironičniju interpretaciju. Najgledanije kategorije ostaju “lesbian”, “transgender” i “MILF”, dok su “SFW” sadržaji eksplodirali – iako radno mjesto vjerojatno i dalje nije pravo mjesto za ovakve stranice. Playboy

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Iz zabave u crnu kroniku

Britanija zabranjuje pornografiju s gušenjem zbog utjecaja na mlade

Britanska vlada planira zabraniti pornografske sadržaje koji prikazuju gušenje tijekom seksa, uz kaznenu odgovornost za posjedovanje i objavu takvih materijala. Odluka dolazi zbog zabrinutosti oko utjecaja pornografije na mlade, među kojima 77% redovito gleda takav sadržaj. Stručnjaci upozoravaju da pornografija često stvara iskrivljenu sliku o seksu i pristanku, potiče ideju muške dominacije i agresivnost te mijenja percepciju uzbuđenja i očekivanja u stvarnim odnosima. Index

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Sad je i službeno: Pretjerana konzumacija pornografije stvara ovisnost i degradira mozak

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18.07.2024. (20:00)

Ali ja se nisam tako fotkala

‘Deepfake’ pornografija pokreće novu industriju zaštite privatnosti

Čak 99 posto žrtava deepfake pornografije su žene ili djevojčice. Pozivi na akciju sve su glasniji, no sva istraživanja o efikasnosti postojećih detektora pokazuju da oni teško drže korak s alatima za generiranje deepfakea. Uklanjanje takvog materijala s društvenih mreža ide teško, a s pornografskih platformi još i teže. Iako negdje zakoni koji to kažnjavaju postoje ili se tek trebaju implementirati, najveći je problem njihovo šarenilo koji zahtijevaju dokaz da je počinitelj djelovao s namjerom da uznemiri ili zastraši žrtvu, ali i neslaganje o tome treba li distribuciju lažne pornografije goniti kazneno ili u građanskim parnicama. Pokrenute su i prve aplikacije koje nude alate za vizualno prepoznavanje korporativnim klijentima koji žele biti sigurni da se njihovi logotipi, uniforme ili proizvodi ne pojavljuju u pornografiji. Takvi projekti donose novac, no dugoročni je cilj stvoriti alat koji će svaka žena moći koristiti za skeniranje cijelog Interneta u potrazi za lažnim slikama ili videozapisima s njihovim licem. Bug

04.06.2024. (23:00)

Još botova, welcome

Ex Twitter i službeno dopušta 18+ sadržaj, a to ne sluti na dobro

Kako je najavljeno, prvo se eksperimentiralo s NSFW sadržajima, pa izgleda da je eksperiment uspio. Završena je faza transformacije iz nekad respektabilno svjetskog “internetskog trga” gdje su se javljali državnici, znanstvenici, umjetnici, važne institucije i korporacije, običan puk, kad su imali nešto za reći. Danas, kad se velika većina preselila i raštrkala na druge mreže, Threads, Mastodon, BlueSky ili jednostavno se povukli, ostao je, zahvaljujući vlasniku samo kostur nekadašnjeg komunikacijskog diva. Konačno, na toj silaznoj putanji, na red je došlo da se formalizira pornografija, u ime nekog imaginarnog promicanja granica slobode i izražavanja. Ova politika predstavlja dvosjekli mač za bivši Twitter, koji se borio privući i zadržati oglašivače nakon što je Musk napravio brojne kontroverzne promjene. Izričito podržavanje pornografije, dok pornografski botovi i dalje predstavljaju problem na platformi, moglo bi udaljiti još više oglašivača. Bug