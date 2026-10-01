Malo sramežljiviji dečki

Čak 99 posto žrtava deepfake pornografije su žene ili djevojčice. Pozivi na akciju sve su glasniji, no sva istraživanja o efikasnosti postojećih detektora pokazuju da oni teško drže korak s alatima za generiranje deepfakea. Uklanjanje takvog materijala s društvenih mreža ide teško, a s pornografskih platformi još i teže. Iako negdje zakoni koji to kažnjavaju postoje ili se tek trebaju implementirati, najveći je problem njihovo šarenilo koji zahtijevaju dokaz da je počinitelj djelovao s namjerom da uznemiri ili zastraši žrtvu, ali i neslaganje o tome treba li distribuciju lažne pornografije goniti kazneno ili u građanskim parnicama. Pokrenute su i prve aplikacije koje nude alate za vizualno prepoznavanje korporativnim klijentima koji žele biti sigurni da se njihovi logotipi, uniforme ili proizvodi ne pojavljuju u pornografiji. Takvi projekti donose novac, no dugoročni je cilj stvoriti alat koji će svaka žena moći koristiti za skeniranje cijelog Interneta u potrazi za lažnim slikama ili videozapisima s njihovim licem. Bug