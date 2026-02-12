Kako je pornografija oblikovala popularnu kulturu i generacije žena - Monitor.hr
Uzele su stvar u svoje ruke

Kako je pornografija oblikovala popularnu kulturu i generacije žena

Knjiga Girl on Girl novinarke Sophie Gilbert analizira kako su nakon epidemije AIDS-a osamdesetih novi tradicionalizam i novi voajerizam zajedno oblikovali popularnu kulturu. Iako naizgled suprotstavljeni, oba su trenda žene svela na objekte muškog pogleda. Od Madonne i Spice Girls do reality showova, hip-hopa i Kardashiana, pornografska estetika postupno je postala mainstream, redefinirajući pojmove osnaživanja, izbora i slobode. Gilbert tvrdi da je pornografija “istrenirala” kulturu da žene promatra kao robu, dok su same žene internalizirale objektifikaciju kao oblik moći. Najbolje knjige


