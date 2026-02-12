Uzele su stvar u svoje ruke

Od rasprava o blockbusterima poput Wonder Woman i Ghost in the Shell, istupima pop zvijezda poput Beyonce i Taylor Swift, mediokritetnih sportaša poput Colina Kaepernicka, pa sve do kontroverzi oko underground grupa kao što je Death in June, pop kultura i politika se isprepleću u jednu cjelinu u kojoj je iznimno važno držati ‘hegemoniju’. ‘Hegemoniju’ čega? Pa dakako, lijeve i progresivne politike. Pop kultura i dalje ostaje kulturna industrija koja pokušava prodati svoj proizvod, a je li on upakiran u šareni papir na kojem su Tito i Jovanka ili Beyonce je u suštini nebitno jer će taj proizvod vrlo teško ostaviti korijenje za političko organiziranje oko stvarnih društvenih problema, piše H-Alter u zanimljivom članku o politiziranju kulturne konzumacije u domaćim i stranim medijima aktivističke orijentacije.