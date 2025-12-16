O čemu maštamo dok smo na poslu

PornHubov Year in Review pokazuje da su u 2025. snažno porasle pretrage vezane uz posao i radne uloge. “Role play” s karijerama skočio je 98 posto, a najbrže su rasli pojmovi poput “driver”, “employee” i “boss”, uz velik interes za uredske afere. Stručnjaci to tumače željom za pričom, kontekstom i igrama moći, ali rast nezaposlenosti daje i ironičniju interpretaciju. Najgledanije kategorije ostaju “lesbian”, “transgender” i “MILF”, dok su “SFW” sadržaji eksplodirali – iako radno mjesto vjerojatno i dalje nije pravo mjesto za ovakve stranice. Playboy