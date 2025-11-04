Iz zabave u crnu kroniku
Britanija zabranjuje pornografiju s gušenjem zbog utjecaja na mlade
Britanska vlada planira zabraniti pornografske sadržaje koji prikazuju gušenje tijekom seksa, uz kaznenu odgovornost za posjedovanje i objavu takvih materijala. Odluka dolazi zbog zabrinutosti oko utjecaja pornografije na mlade, među kojima 77% redovito gleda takav sadržaj. Stručnjaci upozoravaju da pornografija često stvara iskrivljenu sliku o seksu i pristanku, potiče ideju muške dominacije i agresivnost te mijenja percepciju uzbuđenja i očekivanja u stvarnim odnosima. Index