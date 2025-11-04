Iz zabave u crnu kroniku

Pornhub, Xvideos i Stripchat bit će zakonski obvezni poboljšati moderiranje sadržaja i pooštriti dobnu provjeru za korisnike. Razlog je to što se procjenjuje da imaju najmanje 45 milijuna mjesečnih korisnika u zemljama EU, što znači da ulaze u kategoriju vrlo velikih internetskih platformi.Imat će četiri mjeseca da osiguraju ispunjavanje niza pravnih zahtjeva uključujući:

uvođenje dodatnih mjera za borbu protiv širenja nezakonitog sadržaja , kao što su materijali seksualnog zlostavljanja djece i tzv. deepfake pornografija

, kao što su materijali seksualnog zlostavljanja djece i tzv. deepfake pornografija dodavanje jače zaštite od pristupa djece njihovim stranicama, uključujući alate za provjeru dobi

njihovim stranicama, uključujući alate za provjeru dobi osiguravanje da su procjene rizika i usklađenost sa DSA-om pod strogim vanjskim i neovisnim nadzorom

Može ih se kazniti novčano iznosom do 6% njihovog globalnog prometa ako neće poštivati pravila. Index