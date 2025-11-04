Britanija zabranjuje pornografiju s gušenjem zbog utjecaja na mlade - Monitor.hr
Danas (20:00)

Iz zabave u crnu kroniku

Britanija zabranjuje pornografiju s gušenjem zbog utjecaja na mlade

Britanska vlada planira zabraniti pornografske sadržaje koji prikazuju gušenje tijekom seksa, uz kaznenu odgovornost za posjedovanje i objavu takvih materijala. Odluka dolazi zbog zabrinutosti oko utjecaja pornografije na mlade, među kojima 77% redovito gleda takav sadržaj. Stručnjaci upozoravaju da pornografija često stvara iskrivljenu sliku o seksu i pristanku, potiče ideju muške dominacije i agresivnost te mijenja percepciju uzbuđenja i očekivanja u stvarnim odnosima. Index


Slične vijesti

23.06. (09:00)

Kad mozak zatraži cigaretu poslije videa

Sad je i službeno: Pretjerana konzumacija pornografije stvara ovisnost i degradira mozak

Pretjerano gledanje pornografija je neuroplastični remodelator koji briše sive stanice, ukida kočnice i u mozgu potiče stvaranje repetitivnog algoritma potrage za još većim stimulansom. Drugim riječima: što više pornografije, to manje malih sivih stanica (što bi rekao Hercule Poirot). No, u ovom slučaju, to nije metaforički rečeno, već predstavlja znanstveno dokazanu činjenicu o smanjenju moždanog volumena u ključnim regijama za regulaciju ponašanja i samokontrole. Osnovno ptanje koje se nameće je: kada se rekreativna zabava počinje pretvarati u neurorazgradnju? Većina stručnih mišljenja se slaže da kada gledanje pornografije više nije stvar užitka već automatizma, a posljedice se osjećaju u svakodnevici, tada više ne govorimo o slobodnom izboru, već o obrascu koji je mozak internalizirao na razini ovisničkog ponašanja. Igor Berecki podrobnije za Bug

11.10.2024. (00:00)

Jednom će neki centar nazvati 'Trgom žrtava umjetne inteligencije'

Odvjetnik nogometne sutkinje: Snimka seksa s delegatom je djelo umjetne inteligencije

Turski nogomet posljednjih dana potresa seks-skandal u koji su upleteni sutkinja (24) i delegat (61), oboje zaposlenici Turskog nogometnog saveza. Na društvenim mrežama u Turskoj, ali i diljem turskog WhatsAppa, dijeli se snimka spomenutog odnosa. Oboje je suspendirano, a Savez je najavio i tužbu. No, oni tvrde da je snimka generirana uz pomoć umjetne inteligencije. Ako proučite video, možete jasno vidjeti da slika na njemu nije jasna i da je ljude u odnosu na njemu spojio kompjuter – poručio je odvjetnik sutkinje. Delegat: Uništena je moja karijera nakon 30 godina bez jedne mrlje. Moja reputacija u očima obitelji, prijatelja i kolega je uništena. Index

19.07.2024. (12:00)

Kako ispljunuti dobru stvar

Viralni fenomen ‘hawk tuah’ samo pokazuje kako seks sve prodaje – pornografska kultura u mainstreamu

Novinarska anketa tijekom noćnog života Nashvillea u američkoj državi Tennessee postala je globalno viralna kada je na pitanje “koji potez svaki put upali kod muškarca u krevetu” prolaznica Hailey Welch odgovorila eksplicitnom referencom oralnog seksa koja je svijet obišla kroz onomatopeju HAWK TUAH. Hailey je postala globalni fenomen i ubrzo je počela dobivati razne ponude za posao, od koje su neke navodno bile i nemoralne. No, dovoljno joj je bilo da otvori Instagram i TikTok profil i otvori već sada uspješnu tvrtku, kapitalizirajući na majicama i kapama s onomatopejskim izrazom pljuvanja po muškom spolnom organu. Poslovni zaključuje kako je “seks” i dalje taj koji s lakoćom sve prodaje, a kod Haileyjevog uspjeha je kumovala kombinacija humora i iskrenosti, što je često dovoljno da postane viralan trend. Taj fenomen također ilustrira kako društvene mreže mogu promijeniti percepciju i prihvaćanje seksualnosti i eksplicitnog sadržaja u mainstream kulturi.

18.07.2024. (20:00)

Ali ja se nisam tako fotkala

‘Deepfake’ pornografija pokreće novu industriju zaštite privatnosti

Čak 99 posto žrtava deepfake pornografije su žene ili djevojčice. Pozivi na akciju sve su glasniji, no sva istraživanja o efikasnosti postojećih detektora pokazuju da oni teško drže korak s alatima za generiranje deepfakea. Uklanjanje takvog materijala s društvenih mreža ide teško, a s pornografskih platformi još i teže. Iako negdje zakoni koji to kažnjavaju postoje ili se tek trebaju implementirati, najveći je problem njihovo šarenilo koji zahtijevaju dokaz da je počinitelj djelovao s namjerom da uznemiri ili zastraši žrtvu, ali i neslaganje o tome treba li distribuciju lažne pornografije goniti kazneno ili u građanskim parnicama. Pokrenute su i prve aplikacije koje nude alate za vizualno prepoznavanje korporativnim klijentima koji žele biti sigurni da se njihovi logotipi, uniforme ili proizvodi ne pojavljuju u pornografiji. Takvi projekti donose novac, no dugoročni je cilj stvoriti alat koji će svaka žena moći koristiti za skeniranje cijelog Interneta u potrazi za lažnim slikama ili videozapisima s njihovim licem. Bug

04.06.2024. (23:00)

Još botova, welcome

Ex Twitter i službeno dopušta 18+ sadržaj, a to ne sluti na dobro

Kako je najavljeno, prvo se eksperimentiralo s NSFW sadržajima, pa izgleda da je eksperiment uspio. Završena je faza transformacije iz nekad respektabilno svjetskog “internetskog trga” gdje su se javljali državnici, znanstvenici, umjetnici, važne institucije i korporacije, običan puk, kad su imali nešto za reći. Danas, kad se velika većina preselila i raštrkala na druge mreže, Threads, Mastodon, BlueSky ili jednostavno se povukli, ostao je, zahvaljujući vlasniku samo kostur nekadašnjeg komunikacijskog diva. Konačno, na toj silaznoj putanji, na red je došlo da se formalizira pornografija, u ime nekog imaginarnog promicanja granica slobode i izražavanja. Ova politika predstavlja dvosjekli mač za bivši Twitter, koji se borio privući i zadržati oglašivače nakon što je Musk napravio brojne kontroverzne promjene. Izričito podržavanje pornografije, dok pornografski botovi i dalje predstavljaju problem na platformi, moglo bi udaljiti još više oglašivača. Bug

15.05.2024. (13:00)

Isto što ti ljudi rade u filmovima

Stručnjak objasnio što pornografija čini vašem mozgu

Pornografija uključuje materijale poput videozapisa, slika ili knjiga koje eksplicitno prikazuju seksualni sadržaj za uzbuđenje. U današnjoj digitalnoj eri pristup ovom materijalu rašireniji je nego ikada. Iako je pornografija prevladavajuća, ostaje značajna praznina u sveobuhvatnim istraživanjima koja detaljno govore o učincima pornografije na mozak, piše The Healthy. Zadnja studija iz 2014. godina ukazala je kako česti korisnici imaju smanjenu količinu sive tvari u strijatumu (kritični dio moždanog sustava nagrađivanja), pokazuju slabije reakcije na seksualne slike i imaju smanjenu povezanost između prefrontalnog korteksa (centra za donošenje odluka) i sustava nagrađivanja. Ovi rezultati pokazuju da redovita i intenzivna izloženost pornografiji može smanjiti osjetljivost na seksualne podražaje, utjecati na vještine donošenja odluka i možda potaknuti pojedinca da traži više novih ili devijantnih sadržaja. N1

30.03.2024. (17:00)

Ptičica bez gaćica

X kao XXX: Twitter testira kreiranje grupa sa sadržajem “neprikladnim za ured”

Platforma X, od prije poznata kao Twitter, testira opciju kreiranja grupa sa sadržajem za odrasle, odnosno materijal koji se smatra “neprikladnim za ured” (NSFW – not safe for work). Izgleda da vlasnik Musk očajnički pokušava zaustaviti pad broja korisnika njegove društvene mreže, koja, prema nezavisnim analizama, gubi broj dnevnih posjetitelja. Glasine o pornografskim grupama su procurile već u veljači ali sada su je potvrdili etablirani mediji. Okretanje sadržaju koji se smatra prokušanim magnetom za sve dobne skupine na internetu, X se značajno udaljuje od ostalih tradicionalnih društvenih mreža nudeći otvoreno NSFW grupe. Bug

24.03.2024. (20:00)

Voajeri te žele gledati

Deepfake pornografija: gotovo 4000 poznatih osoba žrtve

Prema istraživanju Channela 4, gotovo 4000 poznatih osoba, među kojima su glumice, televizijske zvijezde i glazbenici, postale su žrtve deepfake pornografije. Korištenjem umjetne inteligencije, njihova su lica ubačena u pornografski materijal. Te stranice bilježe preko 100 milijuna pregleda u samo tri mjeseca. Jedna od žrtava, televizijska voditeljica Cathy Newman, opisala je osjećaj kao zlokoban. Unatoč zakonima koji sankcioniraju dijeljenje slika bez pristanka, kreiranje sadržaja nije protuzakonito. Države i tehnološki divovi razmatraju kako suzbiti ovu pojavu, ističući potrebu za većom zaštitom žrtava. (Index)

17.03.2024. (11:00)

Neetični AI

Sablažnjiva umjetna inteligencija postala sveti gral pornografije

Snažni nalet umjetne inteligencije (AI) mijenja i pornoindustriju, razne aplikacije unosnije prodaju prljave snove od aktera uživo u zabavi za odrasle. Slike i prizori toliko su stvarni da nitko ne posumnja u njihovu istinitost. No ne ostavljaju bez posla samo one koji su svjesno ušli u pornosvijet, nego uništavaju život i onima koji nemaju nikakva doticaja s njim, čak i djeci. Umjetna inteligencija može napraviti bilo kakve pornoslike i videozapise, primjerice sadržaj koji prikazuje nasilje, silovanje, seks s djecom ili slavnom osobom i bez njihova pristanka plasirati ih na internet. Analitičari tvrde da se od 10 do 30 posto ukupnog internetskog prometa odnosi na pornografiju čiji su korisnici muškarci. Ova će tehnologija postati uvredljiva prije nego što postane korisna. AI ne može zamijeniti izvođače, a ljudi koji to govore pogrešno shvaćaju što izvođači rade. Lider

20.12.2023. (19:00)

Igre koje ipak nisu bez granica

Tri najveće 18+ stranice na udaru Europske unije

Pornhub, Xvideos i Stripchat bit će zakonski obvezni poboljšati moderiranje sadržaja i pooštriti dobnu provjeru za korisnike. Razlog je to što se procjenjuje da imaju najmanje 45 milijuna mjesečnih korisnika u zemljama EU, što znači da ulaze u kategoriju vrlo velikih internetskih platformi.Imat će četiri mjeseca da osiguraju ispunjavanje niza pravnih zahtjeva uključujući:

  • uvođenje dodatnih mjera za borbu protiv širenja nezakonitog sadržaja, kao što su materijali seksualnog zlostavljanja djece i tzv. deepfake pornografija
  • dodavanje jače zaštite od pristupa djece njihovim stranicama, uključujući alate za provjeru dobi
  • osiguravanje da su procjene rizika i usklađenost sa DSA-om pod strogim vanjskim i neovisnim nadzorom

Može ih se kazniti novčano iznosom do 6% njihovog globalnog prometa ako neće poštivati pravila. Index