Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način

Novela Čija je krivica? Sofije Tolstoj objavljena je 1994. u časopisu Oktobar, točnije – stotinu godina nakon što je nastala. Zbog čega se čekalo toliko dugo? Prvo, sve dok se SSSR nije raspao koncem 1991. mnogi su rukopisi morali pričekati neka bolja vremena, cenzori su budno pazili da im škarama ne pobjegne kakvo sumnjivo umjetničko djelo, a njezin suprug, veliki pisac Lav Nikolajevič , slovio je za književnog genija i nije bilo lijepo da na njega padne kakva sjena. Danas je jasno kako je uloga Sofije Andrejevne Tolstoj bila od velike važnosti za njega – jasno je i da se njihov bračni život u Jasnoj Poljani zrcali u njihovim novelama. Život s Lavom svakako nije bio pjesma. Mnogi povjesničari književnosti danas su na stajalištu da bi književni opus Lava Nikolajeviča bio osjetno siromašniji bez Sofije Andrejevne. Prepisivala je njegove rukopise, bila prva čitateljica, komentirala, ukazivala na greške i nedosljednosti, propuste, a za svoju novelu Čija je krivica? na jednom mjestu u dnevniku bilježi: „Ta će novela dočekati svoje vrijeme, nakon moje smrti."