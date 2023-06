Alaj što volim taj režim, plaća ide, a ja spim

Puno je mikro, srednjih i velikih borbi koje svaki poduzetnik vodi sam sa sobom u procesu preobrazbe od kreativne ideje do stabilnog poduzeća, ali na početku je vrlo bitno uz sebe imati ljude koji vjeruju u to da naši snovi mogu postati stvarnost. Nerijetko se događa da najveću podršku dobivamo od ljudi koji nas najmanje poznaju, a naši bližnji rezervirano nas tapšaju po ramenu s često neizrečenim ‘možda ti to i nije baš pametno‘. Zanimljiv je to paradoks. Razloga u pozadini može biti nekoliko, no najčešće nas se želi sačuvati od neuspjeha, iako ima onih koji su nam jednostavno zavidni. Uz to, Hrvatska je inače poznata po nepoduzetničkoj kulturi koja se vuče iz prošlih vremena. Lider