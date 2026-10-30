Radujte se, Ujedinjeni narodi
Očuvani globalni mir uz stotine lokalnih ratova: 81 godina Ujedinjenih naroda
Ujedinjeni narodi osnovani su 24. 10. 1945. kako bi spriječili novi globalni sukob. Iako je organizacija ostvarila značajne rezultate u humanitarnoj pomoći, dekolonizaciji i mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, pravo veta stalnih članica Vijeća sigurnosti često je blokiralo reakcije na najveće krize. Tako UN nije spriječio više od 280 sukoba, uključujući tragediju u Srebrenici te ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku. Unatoč rekordnim 65 aktivnih sukoba prošle godine i kritika da je sustav zakazao, treći svjetski rat ipak nije izbio. Lider