Očuvani globalni mir uz stotine lokalnih ratova: 81 godina Ujedinjenih naroda - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

Radujte se, Ujedinjeni narodi

Očuvani globalni mir uz stotine lokalnih ratova: 81 godina Ujedinjenih naroda

Ujedinjeni narodi osnovani su 24. 10. 1945. kako bi spriječili novi globalni sukob. Iako je organizacija ostvarila značajne rezultate u humanitarnoj pomoći, dekolonizaciji i mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, pravo veta stalnih članica Vijeća sigurnosti često je blokiralo reakcije na najveće krize. Tako UN nije spriječio više od 280 sukoba, uključujući tragediju u Srebrenici te ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku. Unatoč rekordnim 65 aktivnih sukoba prošle godine i kritika da je sustav zakazao, treći svjetski rat ipak nije izbio. Lider


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