Radujte se, Ujedinjeni narodi

Kod ovog glasovanja, kao i kod mnogih drugih u Ujedinjenim narodima, pojedine države šalju poruke tko im je važan kao saveznik i partner ili pak uzimaju u obzir svoje specifične unutarpolitičke potrebe i izazove. Zemlje poput Belgije i Francuske imaju mnogobrojno stanovništvo islamske vjere, mahom s područja Sjeverne Afrike te manjim dijelom iz Jugozapadne Azije, tj. Bliskoga istoka. U Španjolskoj je jedna od stranaka u vladi – Sumar (izdanak Podemosa) izrazito propalestinski nastrojena. Hrvatska, kao uostalom i druge članice Unije koje su bile protiv, već godinama njeguje dobre odnose s Izraelom. Pored toga, hrvatska vanjska politika stavlja naglasak na strateško partnerstvo s Washingtonom. Sve to prevagnulo je pri odabiru glasovati protiv ili biti suzdržan. Ova rezolucija neće imati praktičnog učinka, kaže Višeslav Raos za tportal.