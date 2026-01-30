Po mogućnosti, miroljubiva
Guterres u zadnjoj godini mandata: Krajnje je vrijeme da žena bude na čelu UN-a
Portugalski diplomat vodi UN od 2017., a njegov drugi i posljednji mandat završava krajem 2026., dokad mora biti izabran nasljednik. U povijesti UN-a tu dužnost nikada nije obnašala žena. Glavnog tajnika imenuje Opća skupština UN-a na preporuku Vijeća sigurnosti. Zasad je stigla samo jedna službena kandidatura – Argentina je nominirala Rafaela Grossija, 64-godišnjeg čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).