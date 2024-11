Od bureka do burze – Hrvati na Wall Streetu

Same po sebi, to su tek sandale od pluta s kožnatim uloškom i dva remena. Obiteljska tvrtka Birkenstock je osnovana još daleke 1774. i kad je riječ o tim sandalama, ostale su iste već desetljećima. Jer moda se mijenja, sandale Birkenstock ostaju na nogama. Makar Birkenstock sandale jedva pristaju uz večernju toaletu, ovaj koncern je bio spreman platiti pozamašnu cijenu za ovog njemačkog proizvođača sandala. Točan iznos nije poznat, ali se čuje da je to bilo nekih 4 milijarde eura. Detalji o emisiji dionica nisu objavljeni, ali se čuje kako će dionice biti samo na američkom tržištu. Novi je vlasnik očito uvjeren kako čitav životni stil vezan uz taj proizvod vrijedi još mnogo više. DW