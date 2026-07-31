Jet setteri iz kvarta

Tropski slapovi, gejziri, cvjetne ili blatne kupke, vatrene ili hladne kupke, audioterapije i vodeni tobogani uz dva velika bazena, saune, dvorane za fitness i gimnastiku te klizalište na vanjskom prostoru. Sve su to sadržaji koji bi uskoro mogli biti dostupni posjetiteljima u novom kupališnom kompleksu koji će se graditi u naselju Špansko-Oranice. Riječ je o projektu na koji su stanovnici zapadnog dijela grada čekali više od 15 godina – gradnja bazena i ostalih popratnih sadržaja na mjestu karting staze uz Zagrebačku aveniju. Projekt je vrijedan 45 milijuna kuna, a radit će ga studio Ante Murales. Jutarnji