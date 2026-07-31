Od rupe u dvorištu do privatne oaze: Bračni par izgradio bazen, i nije tako strašna investicija, a ni održavanje ne košta puno - Monitor.hr
Danas (10:00)

Jet setteri iz kvarta

Od rupe u dvorištu do privatne oaze: Bračni par izgradio bazen, i nije tako strašna investicija, a ni održavanje ne košta puno

Preseljenjem iz Zagreba u okolicu Velike Gorice, bračni par Borčić nije planirao gradnju bazena. Ideja se rodila spontano 2023. godine tijekom iskopa temelja za garažu. Zbog zahtjevnog terena i potresnog područja, odlučili su se za dvostruko armiranu betonsku školjku osiguranu pilotima i premium foliju. Ukupna investicija iznosila je oko 35.000 eura. Iako su očekivali visoke troškove i komplicirano održavanje, pokazalo se suprotno. Uz pametno vođenje, solarne panele i robotski usisavač, tjedni trošak održavanja ne prelazi deset eura, a briga o vodi oduzima im tek nekoliko minuta tjedno. Jutarnji


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