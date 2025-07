Nema više uletavanja na skakaonicu preko reda

Plus POOL je plutajući bazen koji je dizajniran da filtrira vodu, i to filtriranje same rijeke u koju uplovljava kroz zidove bazena, što Njujorčanima i posjetiteljima omogućava plivanje u čistoj riječnoj vodi. Plus POOL nastoji povratiti rijeku kao rekreacijski resurs za grad, istovremeno educirajući javnost o problemima koji utječu na našu kvalitetu vode. Ideja Plus Poola je da očisti više od 600.000 litara riječne vode svaki dan. Nema kemikalija, nema klora, samo prirodna riječna voda. Namijenjen je svima, zbog čega je dizajniran kao četiri bazena u jednom: dječji bazen, sportski bazen, lap bazen i lounge bazen. Green.hr