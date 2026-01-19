Samo, gdje da nađem bager?

Mnogi od njih izgledaju zapanjujuće stvarno i gotovo su nerazlučivi od stvarnih snimaka. Ipak, postoje tragovi po kojima ih možete prepoznati, pa se ne dajte zavarati. Modeli umjetne inteligencije i dalje imaju problema sa složenim sekvencama pokreta. Stoga obratite pozornost na:
Pozadine koje ne ostaju stabilne čest su pokazatelj kako iza video uratka stoji umjetna inteligencija. Objekti mijenjaju oblik ili položaj, tekstovi na zidovima postaju hrpa slova ili nisu čitljivi. Izvori svjetlosti također se ponekad mijenjaju na neprirodan način. Neki od znakova su ako koža na licu djeluje preglatko, avalja obratiti pozornost kretanje kose, pogotovo na rubu. Sora2 postavlja animirani vodeni žig u videozapis. No, korisnici ga često uklanjaju, pa imajte to na umu. PC World, tportal
S razvojem alata poput Google Veo 3 i platformi poput TubeChef, generativni AI omogućuje masovnu proizvodnju videa bez kamera, glumaca i montaže. Sve je više ‘faceless’ YouTube kanala koji plasiraju sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, često ne otkrivajući publici da nije riječ o ljudskom radu. Kritičari upozoravaju na pad kvalitete i širenje dezinformacija, dok kreatori ističu tržišnu logiku – ako ljudi klikaju, sadržaj će se proizvoditi. AI revolucija tako ne samo da mijenja produkciju, već i samu definiciju kreativnosti na internetu. tportal
@chronoforge In the year 1500 AD, Dubrovnik stood as a beacon of trade and culture along the Adriatic coast. From the bustling harbor filled with merchant ships to the lively marketplaces and grand stone walls, every corner of the city thrived with activity. Traders carefully inspected goods, maps were studied for distant journeys and the day ended under a star-filled sky as the sounds of the harbor faded into night. #history #historytok #dubrovnik ♬ original sound – Chrono Forge