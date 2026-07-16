Olujno nevrijeme i meteotsunami pogodili Jadran: Vjetar rušio stabla, more poplavilo pa isušilo rivu na Hvaru - Monitor.hr
Danas (10:00)

Kad plaža dođe tebi pa naglo ode

Olujno nevrijeme i meteotsunami pogodili Jadran: Vjetar rušio stabla, more poplavilo pa isušilo rivu na Hvaru

Snažno nevrijeme koje se razvilo nad sjevernom Italijom stiglo je u srijedu navečer do Jadrana, donoseći olujne udare vjetra do 32 m/s u Istri i na Lošinju. U Zadru je vjetar rušio stabla i prevrtao jedrilice, no najneobičnija pojava zabilježena je od Istre do srednjodalmatinskih otoka. Izražena šćiga (meteotsunami) uzrokovala je nagle promjene razine mora. U Starome Gradu na Hvaru plima je najprije poplavila rivu za 30 centimetara, natjeravši turiste u bijeg, da bi se potom more naglo povuklo za čak 60 centimetara i brodice ostavilo na suhom tlu. Dalmacija Danas


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“Zanimljivo je da Pavol Virág radi u uredu Věre Jourove, potpredsjednice Komisije i povjerenice za vrijednosti i transparentnost. Na spomenutoj hvarskoj lokaciji, u uvali Basina, izgrađena je kuća na kat, ali prema mojim informacijama, bez građevinske dozvole”, tvrdi Mihael Hribar, bivši odvjetnik iz Zagreba, koji kaže da se za taj slučaj “zainteresirao isključivo kao legalist”, pa je o svemu e-mailom obavijestio povjerenicu Jourovu, predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, i Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića. “Odgovor samo dobio samo od Renate Nikolay iz ureda potpredsjednice Komisije sa stavom da ‘Europska komisija nema nadležnost pojedincima intervenirati u nacionalni upravni ili pravni postupak’ te da zato svoje pitanje uputim nacionalnim vlastima. No, raspolažem saznanjem da je gospodin nadležnima službama objasnio da odustaje od daljnje gradnje nešto katova. Mislim da je to samo privremeno”, kaže Hribar. Slobodna

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Dok je prikupljao dokumentaciju za potporu EU u uzgoju lavande, otkrio da mu se država uknjižila na polovicu naslijeđene zemlje

Barba Branko Kuzmičić (80) iz Jelse lani je imao prvu žetvu i dobio 12 litara visoko kvalitetnog lavandina ulja pa će žeti i ove godine. Praktički je sam kandidirao projekt novog nasada i dobio potporu EU na natječaju za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava. “Svaka čast na potpori, bez tih 15 tisuća eura ne bi bilo ni ove plantaže, ali kada sam prikupljao dokumentaciju, ostao sam izvan sebe. Ustanovio sam da mi se država, bez moga znanja, uknjižila na polovinu od ukupno 45 hektara zemlje koju sam naslijedio od pokojnog oca. Objasnili su mi kako je mogu vratiti, ali mi ni na kraj pameti nije bilo da moram tužiti državu za koju sam se borio, da u ovim godinama trebam trošiti novce na odvjetnika, tražiti svjedoke, odlaziti na sud i nervirati se”. Slobodna

 

07.06.2022. (12:00)

Koji "deal"

Šest obitelji preko noći ostalo bez 11.000 četvornih metara zemlje

 

Šest obitelji doznalo je da su preko noći ostali bez posjeda u uvali Perna, odnosno da ih je na sebe uknjižila Općina Sućuraj. Posjed im nitko nikada nije osporavao, ali našao se u srcu zamišljenog turističkog kompleksa u kojemu bi norveška tvrtka PPK “Nekretnine” i njihova ovdašnja tvrtka gradili hotel sa 120 soba, 140 apartmana i 57 vila, sa svim mogućim popratnim sadržajima. Investitori su prvotno naciljali susjedne Vinogradine, ali tamo su, nakon što su sami ili uz pomoć partnera iz Hercegovine već bili pokupovali na tisuće kvadrata, dospjeli u spor s Općinom zbog dviju čestica na koje je pravo polagala država. HDZ-ov načelnik Ivan Slavić, koji Sućurjem vlada u trećem mandatu i bez oporbe, izlaz je našao tako što je pet čestica u Perni prvo uknjižio na Općinu, a onda ih prepustio PPK “Nekretninama”, točnije njihovoj tvrtki “Ianos”, da ih ovrše zbog duga koji se vuče iz Vinogradina. Slobodna

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Goli u euru

Dobrodošli u Hvar – hodanje bez majice 500 eura, pijenje na javnoj površini 700 eura

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Uvijek je sunčano na Hvaru

10 najboljih otoka na svijetu po izboru putnika

Svake godine Travel + Leisure objavljuje top liste vrhunskih hotela, gradova, krstarenja, a posebno nam je zanimljiva top lista najljepših otoka za posjetiti. Popis su svojim glasanjem kreirali putnici, a na njemu je svoje mjesto pronašao i naš Hvar, uz okolne dalmatinske otoke. Hvar je zauzeo 9. mjesto, jedno mjesto ispod zauzeo je indonezijski Bali, a prvih osam čine talijanska Ischia, havajski Kauai i Maui, grčki Santorini, ekvadorsko otočje Galapagos, filipinsko otočje Boracay, južnokalifornijski Hilton Head te filipinski Palawan na vrhu liste. Business Insider