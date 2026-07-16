Kad plaža dođe tebi pa naglo ode
Olujno nevrijeme i meteotsunami pogodili Jadran: Vjetar rušio stabla, more poplavilo pa isušilo rivu na Hvaru
Snažno nevrijeme koje se razvilo nad sjevernom Italijom stiglo je u srijedu navečer do Jadrana, donoseći olujne udare vjetra do 32 m/s u Istri i na Lošinju. U Zadru je vjetar rušio stabla i prevrtao jedrilice, no najneobičnija pojava zabilježena je od Istre do srednjodalmatinskih otoka. Izražena šćiga (meteotsunami) uzrokovala je nagle promjene razine mora. U Starome Gradu na Hvaru plima je najprije poplavila rivu za 30 centimetara, natjeravši turiste u bijeg, da bi se potom more naglo povuklo za čak 60 centimetara i brodice ostavilo na suhom tlu. Dalmacija Danas