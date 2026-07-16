Kad plaža dođe tebi pa naglo ode

Šest obitelji doznalo je da su preko noći ostali bez posjeda u uvali Perna, odnosno da ih je na sebe uknjižila Općina Sućuraj. Posjed im nitko nikada nije osporavao, ali našao se u srcu zamišljenog turističkog kompleksa u kojemu bi norveška tvrtka PPK “Nekretnine” i njihova ovdašnja tvrtka gradili hotel sa 120 soba, 140 apartmana i 57 vila, sa svim mogućim popratnim sadržajima. Investitori su prvotno naciljali susjedne Vinogradine, ali tamo su, nakon što su sami ili uz pomoć partnera iz Hercegovine već bili pokupovali na tisuće kvadrata, dospjeli u spor s Općinom zbog dviju čestica na koje je pravo polagala država. HDZ-ov načelnik Ivan Slavić, koji Sućurjem vlada u trećem mandatu i bez oporbe, izlaz je našao tako što je pet čestica u Perni prvo uknjižio na Općinu, a onda ih prepustio PPK “Nekretninama”, točnije njihovoj tvrtki “Ianos”, da ih ovrše zbog duga koji se vuče iz Vinogradina. Slobodna