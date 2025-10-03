'One Battle After Another' progovara o političkom nasilju i ideološkim podjelama i sukobima - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kad PTA sretne Pynchona, a politika se pretvori u obiteljski album

‘One Battle After Another’ progovara o političkom nasilju i ideološkim podjelama i sukobima

Crnohumorna drama i politički akcijski triler koji je producirao, napisao i režirao Paul Thomas Anderson. Inspiriran je romanom Vineland Thomasa Pynchona iz 1990. U početku upoznajemo radikalno lijevu revolucionarnu skupinu imena Francuska 75, članove te skupine koji osnuju obitelj i korumpiranog zapovjednika koji razvije opsesiju prema ženi iz te skupine. Onda nas radnja vodi 16 godina nakon. Anderson uspješno balansira crni humor i napetu atmosferu, dok istovremeno gradi snažan politički komentar. U vremenu kada su podjele između ‘lijevih’ i ‘desnih’ snažnije nego ikad, a političko nasilje sve češća realnost, One Battle After Another odražava stvarnost bez potrebe da prstom upire u konkretne primjere. Na Journalu predviđaju nominacije za Oscar… pogledajte komentare na Forumu


26.09. (16:00)

Drugi Anderson ove godine i svi zadovoljni

‘One Battle After Another’: Revolucija na filmskom platnu

Najnoviji uradak Paula Thomasa Andersona nije samo pogodan za ponovljeno gledanje, već ga praktički i iziskuje, i to ne nužno kako bi si razjasnili što se u filmu događa, već kako biste potvrdili da njegove kvalitete pri prvom gledanju niste tek umislili. U “”One Battle” iz drugog pokušaja Pynchon i Anderson uspijevaju stvoriti kemiju koja djeluje, a cijeli dugotrajni segment u kojemu DiCapriov lik i savršeno cool karate sensei u izvedbi Benicija Del Tora planiraju bijeg bivšeg aktivista briljantno je režirana epizoda, jednako napeta, paranoična i urnebesna i čini vjerojatno najboljih sat vremena koje ćete vidjeti na filmu ove godine. Osim neočekivanog spoja komedije i akcije, “One Battle” donosi i ono u čemu je Anderson i inače najbolji, a to je stvaranje na briljantne načine progonjenih i slojevitih likova. Ravno do dna

24.03. (18:00)

Dobra ekipa

One Battle After Another: Paul Thomas Anderson i Leonardo DiCaprio udružili su snage u novom filmu

Radnja prati skupinu bivših revolucionara koji se ponovno okupljaju kako bi spasili kćer jedne od članica nakon što se njihov stari neprijatelj vraća nakon 18 godina. Glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio, uz Benicija del Tora, Seana Penna, Reginu Hall, Wooda Harrisa, Teyanu Taylor i Alanu Haim. Premijera je zakazana za 26. rujna ove godine. Film je produkcijski najambiciozniji Andersonov projekt s budžetom od 115 milijuna dolara, znatno većim od njegovih prijašnjih ostvarenja. Vizualno i ritmom podsjeća na blockbuster, za razliku od redateljevih ranijih, intimnijih filmova. Journal

19.01.2022. (11:00)

Lude i nostalgične sedamdesete

Licorice Pizza – Novi film Paula Thomasa Andersona nosi mlada glumačka ekipa

Inspiraciju za ovu dramu redatelj je pronašao u filmovima ‘Američki grafiti’ i ‘Zlatno doba u Ridgemontu’. Anderson se već i ranije vraćao sedamdesetim godinama, sjetimo se samo filma ‘Kralj pornića’. Radnja je ovog puta smještena u 1973. godinu u dolinu San Fernanda u Kaliforniji. Dječak Gary Valentine upozna djevojku Alanu Haim. Iako je njemu 15, a njoj 25, poziva je na spoj i tu počinju njihove dogodovštine. Garyja glumi Cooper Hoffman, sin prerano preminulog oskarovca Philipa Seymoura Hoffmana, a Alanu glumi pjevačica Alana Haim. Zasad općeniti opis donosi Story, a pomalo se s prvim utiscima o filmu raspravlja i na Forumu.

13.01.2022. (23:00)

Novo u kinima

‘Licorice Pizza’: Savršeno ukusna kriška filma i života

Za ljubitelje “ranog” Paula Thomasa Andersona, “Licorize Pizza” predstavlja povratak u vrijeme kad su se zaljubili u njegove filmove, a za njega povratak nezavisnjačkim “indie” korijenima devedesetih i mladosti sedamdesetih s, kako se kaže, današnjom pameću. “Licorice Pizza” je divotica od filma, romantična i komična, nostalgična i snolika kao California Dream, mladenački zaigrana i zrela – piše Marko Njegić. Slobodna

26.06.2015. (18:54)

Retro fetiš

‘Zamršen Andersonov film zadržao vrline kultnog Pynchona’

Zamršen i pripovjedno ‘neuredan’, Thomas Pynchon važi za pisca kojeg je nemoguće ekranizirati. A upravo tog ‘nemogućeg’ posla latio se američki redatelj Paul Thomas Anderson koji se prihvatio ekranizacije Pynchonovog novijeg romana Inherent Vice (Skrivena mana). Ambijentiran u Kaliforniju 1970., film je smjesa postmodernističkog eksperimentalnog krimića te posvete hipijevskoj eri. Film je – ukratko – gozba za retro-fetišiste, ali mnoge klasičnije gledatelje film će izbezumiti zamršenom fabulom i indolentnim, svjesnim dramaturškim neredom, piše Jurica Pavičić. Jutarnji