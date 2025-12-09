Ne bih se kladio, ali čini se da mnogi već jesu
Zlatni globusi: Devet nominacija za Paula Thomasa Andersona, sezona već ima favorita
"One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona ulazi u Zlatne globuse s čak devet nominacija (dva manje nego rekordni Nashville iz 1975.) te ostaje glavni favorit nakon niza ranijih pobjeda na kritičarskim nagradama. U kategorijama drame ističu se "Sinners" i "Hamnet", dok tri strana filma dodatno zatežu konkurenciju. Glumačke nominacije donose mješavinu festivalski hvaljenih, ali komercijalno slabijih filmova i velikih imena poput Chalameta i DiCaprija. U sporednim kategorijama dominiraju dosadašnji kritičarski laureati. Sezona zasad izgleda pravocrtno, no do Oscara je još daleko.