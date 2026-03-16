Jedan Oscar za drugim
Trijumf Paula Thomasa Andersona na Oscarima, nagradu dobio i za režiju, scenarij i za najbolji film
Michael B. Jordan proglašen je najboljim glumcem za ulogu u filmu Sinners, dok je nagradu za najbolju glumicu osvojila Jessie Buckley za film Hamnet. U sporednim glumačkim kategorijama Oscare su osvojili Amy Madigan za najbolju sporednu glumicu te Sean Penn za najboljeg sporednog glumca. Najbolji strani film je Sentimental Value. Animirani hit K-pop: Lovci na demone osvojio je dva Oscara. “Jedna bitka za drugom” osvojila je šest Oscara od ukupno 13 nominacija. Paul Thomas Anderson je bio favorit u kategoriji za režiju, a to mu je ujedno i prvi Oscar – brojni analitičari se slažu da mu je Akademija već dugo bila “dužna”. Uz režiju je dobio još dva kipića – za scenarij i najbolji film. Index, HRT… na Forumu su neki probdjeli noć uz prijenos dodjele. Večer je vodio Conan O’Brien, evo i rezime njegovog vođenja – Boston… evo i videa intra, gdje su ga spojili s referencama na filmove. Mashable donosi najbolje i najgore momente s dodjele (kao i Journal).
- Gubitnik večeri: Mladi glumac Timothee Chalamet nedavno je rekao da više ‘nitko ne mari‘ za balet i operu, nakon čega se našao na meti žestokih kritika (Jutarnji)
- Tema večeri: Sean Penn osvojio je trećeg Oscara, ali nije došao na dodjelu: navodno je bio u posjetu Ukrajini (tportal)
- Popis svih dobitnika (N1)