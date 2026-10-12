Napokon računalo koje - računa?
OpenAI objavio rješenja za 372 otvorena matematička problema
Poučeni ranijim kritikama oko Navier-Stokesovih jednadžbi, rezultate su pripremili u suradnji s neovisnim stručnjacima te ih objavili na GitHubu, uključujući formalizacije u programskom jeziku Lean za računalnu provjeru točnosti. Za izračun prosječnog rezultata utrošeno je oko tri sata rezoniranja u sustavu ChatGPT Pro. OpenAI želi izgladiti odnose sa znanstvenom zajednicom pa planira financirati radionice i konferencije posvećene razumijevanju AI generirane matematike. Bug