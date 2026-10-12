Napokon računalo koje - računa?

Profesor na Sveučilištu u Torontu Daniel Litt objavio je nedavno esej The End of Mathematics koji je izazvao burne rasprave u matematičkoj zajednici. Tvrdi kako se ljude ne može zaustaviti da pritiskom na AI-gumb dokazuju matematičke teoreme i naglašava da podrijetlo dokaza nije važno – važno je njegovo razumijevanje. Ako se matematički problem može AI-gumbom riješiti za cijenu dobre večere, trebamo biti oduševljeni, a ne užasnuti. AI očito nadmašuje ljude u većini aspekata matematike, no njegove tvrdnje imaju metodološki problem, smatra Zvonimir Šikić za Ideje. “Vizija matematike je optimisitčna, ali nedorečena. Pretpostavlja da će se profesija moći prilagoditi, ali ne pokazuje kako…”