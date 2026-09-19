Kad zbrojiš dva i dva, a rezultat je kriza
HUP upozorava: Loši obrazovni ishodi i pad matematičke pismenosti ozbiljna su prijetnja hrvatskoj ekonomiji
Rekordnih 36 posto učenika ne doseže osnovnu razinu matematike, dok demografski pad i manjak radne snage dodatno pritišću gospodarstvo, upozorava HUP. Unatoč izdvajanjima iznad prosjeka EU, rezultati zaostaju zbog loše strukture ulaganja i fokusa na infrastrukturu umjesto na kompetencije nastavnika. HUP poziva na reforme, objektivnije ocjenjivanje, produljenje osnovne škole i snažnije povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada, kako bi se spriječio daljnji pad produktivnosti i osigurao gospodarski rast. tportal, Lider