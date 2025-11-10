Žao nam je, Neo, ali ovaj put nema plave ni crvene pilule

Astrofizičari prate asteroid 2024 YR4, otkriven u prosincu, koji bi mogao udariti u Zemlju 22. prosinca 2032. Vjerojatnost sudara porasla je s 1,3 % na 2,3 %, no i dalje je mala. Asteroid promjera 40-90 metara trenutačno nosi oznaku 3 na Torino skali, što znači da bi u slučaju udara izazvao štetu na lokalnoj razini. Znanstvenici analiziraju putanju i traže rješenja – od preusmjeravanja do nuklearnih opcija. No, kako vjerojatnost udara obično pada s novim podacima, moguće je da se i ovo svemirsko “strašilo” pokaže kao lažna uzbuna. Jutarnji… asteroid komentiraju i na Forumu