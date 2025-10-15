Kad noise postane nježan, a molitva plesna

Za mjesec dana u zagrebačkom KSET-u održat će se festival eksperimentalne glazbe ZEZ, a glavne zvijezde su Ex Eye, jazzersko-metalski bend kojeg predvodi sjajan saksofonista Colin Stetson. Ex Eye će svirati 16. travnja, a bend odgovara na sumnje može li se s metalom još uvijek napraviti nešto uzbudljivo soničnom lavinom jazza i noisea, kaže organizator. U četvrtak 19. travnja su Turning Jewels into Water koji će odsvirati mješavinu ambijentalne glazbe, dronea i beatova sa spiritualnom vibrom. Posljednji dan, 22. travnja nastupa kanadski avant-folk glazbenik Eric Chenaux. Festivalske ulaznice su 140 kuna do 25.3., a zatim 160kn. Facebook