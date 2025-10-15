Osmo izdanje ZEZ festivala donijelo svježinu i hrabrost eksperimentalne scene - Monitor.hr
Kad noise postane nježan, a molitva plesna

Osmo izdanje ZEZ festivala donijelo svježinu i hrabrost eksperimentalne scene

Od 1. do 4. listopada Zagreb je ugostio osmo izdanje ZEZ festivala u organizaciji Zavoda za eksperimentalni zvuk. Na četiri lokacije nastupili su izvođači poput Penelope Trappes, Masme Dream World, Granpa Abele, Juleka Ploskog, Evanore: Unlimited i Containera. Festival je ponudio iznimno raznolike i imerzivne izvedbe – od meditativnih rituala do kontroliranog kaosa i plesne buke – uz izrazito entuzijastičnu publiku. Ovogodišnji ZEZ istaknuo se lakšom, zaigranijom atmosferom te potvrdio status najživljeg mjesta eksperimentalne glazbe u Zagrebu. Kulturpunkt


