Žao nam je, antikvitete više ne primamo

Osobne iskaznice izdane prije 2002. godine uskoro prestaju vrijediti
Krajnji rok za zamjenu osobnih iskaznica izdanih prema zakonu iz 1991. godine, odnosno prije 2002., jest 3. kolovoza 2026. godine. Nakon tog datuma, ti stari dokumenti, koji ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde, prestat će vrijediti i više se neće moći koristiti kao važeći identifikacijski dokument pri prelasku granice, u bankama, poštama ili bilo kojim drugim službenim institucijama. Oni koji se ne budu pridržavali ovog roka riskiraju novčanu kaznu u iznosu od 66,36 eura. Troškovi izrade nove elektroničke osobne iskaznice (eOI) ovise o hitnosti postupka. U redovnom postupku, s rokom izrade do 30 dana, cijena iznosi 13,27 eura. Za one kojima se žuri, dostupan je ubrzani postupak s rokom izrade do deset dana po cijeni od 25,88 eura. Poslovni