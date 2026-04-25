Osobne iskaznice izdane prije 2002. godine uskoro prestaju vrijediti - Monitor.hr
Danas (18:00)

Žao nam je, antikvitete više ne primamo

Osobne iskaznice izdane prije 2002. godine uskoro prestaju vrijediti

Krajnji rok za zamjenu osobnih iskaznica izdanih prema zakonu iz 1991. godine, odnosno prije 2002., jest 3. kolovoza 2026. godine. Nakon tog datuma, ti stari dokumenti, koji ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde, prestat će vrijediti i više se neće moći koristiti kao važeći identifikacijski dokument pri prelasku granice, u bankama, poštama ili bilo kojim drugim službenim institucijama. Oni koji se ne budu pridržavali ovog roka riskiraju novčanu kaznu u iznosu od 66,36 eura. Troškovi izrade nove elektroničke osobne iskaznice (eOI) ovise o hitnosti postupka. U redovnom postupku, s rokom izrade do 30 dana, cijena iznosi 13,27 eura. Za one kojima se žuri, dostupan je ubrzani postupak s rokom izrade do deset dana po cijeni od 25,88 eura. Poslovni


04.11.2023. (14:00)

Mobitel kao osobni dokument

Više od 90.000 Hrvata ima osobnu u mobitelu. Kako je aktivirati?

Nova osobna se aktivira na dva načina. Jedan je način na e-kioscima u policijskim upravama. U uređaj treba umetnuti osobnu i slijediti upute na ekranu. Treba unijeti inicijalni pin koji se dobije prilikom preuzimanja nove osobne i postaviti osobni identifikacijski PIN te PUK. Drugi je način kod kuće, no za to će vam biti potreban čitač kartica kakav se i dosad koristio za osobne iskaznice. Čitač će vam trebati samo za postupak aktivacije osobne. I ranije je postojala mogućnost da se, ako se osobna iskaznica stavi u čitač, s računala može potpisati bilo koji dokument. Novost je, međutim, što se sada to može i preko mobitela, preko aplikacije koja se zove Certilia. Bitno je ispuniti neke preduvjete, a ostatak postupka registracije donosi Index.

25.05.2023. (12:00)

Nema više stajanja u redu

Kako podići novu osobnu i izbjeći gužvu na šalteru

MUP za početak savjetuje korištenje usluge za rezerviranje reda čekanja koju pruža web aplikacija Redomat. Također, bitno je naglasiti da zahtjeve za izdavanje elektroničke osobne iskaznice (eOI) morate podnositi fizički u nadležnoj policijskoj upravi. Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu u sustav e-Građani i druge e-usluge. A uz potpisni certifikat, e-osobna služi za obavljanje aktivnosti vezanih uz ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom. Ako želite sami aktivirati eOI od kuće, još uvijek vam treba čitač kartica. Postupak aktivacije provodi se na Portalu e-OI i sastoji se od tri osnovna koraka koji se mora napraviti uz čitač kartica. Cijena eOI koje sadrže jedan ili dva certifikata je 13,27 EUR. Netokracija

02.08.2021. (17:00)

Novo čipiranje

Nove osobne iskaznice od danas

Od danas svi građani Hrvatske mogu zatražiti novu osobnu iskaznicu. Elektronička iskaznica druge generacije služit će i kao zdravstvena iskaznica te kao putovnica, za brži i lakši prelazak granice. Nova osobna iskaznica sadržava pohranjene biometrijske podatke, sliku i dva otiska prsta. Oni koji imaju valjanu osobnu ne trebaju odmah zatražiti izdavanje nove osobne iskaznice, nego do isteka stare. Cijena nove osobne iskaznice bit će 100 kuna, a za osobe sa 70 godina 70 kuna. Za mlađe od 18 koji osobnu iskaznicu vade prvi put bit će besplatna. Iskaznica će imati programsko rješenje za mobitele i tablete. Nova osobna vrijedit će pet godina. HRT

25.05.2021. (21:00)

Multi pass

Nova osobna bit će i zdravstvena i putovnica, moći će se instalirati i na mobitel

Od drugog kolovoza vrijede nova pravila za osobne iskaznice. Osim novog izgleda, bit će ugrađen čip s biometrijskim podacima, te će se moći koristiti kao zdravstvena isprava, ali i putovnica. Uvest će se i mogućnost korištenja e-osobne na mobitelima, a ona će se moći aktivirati na stranici eid.hr. ID aplikacija je nakon toga spremna za korištenje i omogućuje jednostavnu prijavu na sustav e-Građani, kao i pravovaljano elektroničko potpisivanje putem mobilnih telefona ili putem drugih uređaja (npr. tableti). U ovim slučajevima aplikacija zamjenjuje potpis koji se nalazi na osobnoj iskaznici, stoji u novom Zakonu. Kao i do sada, vrijedit će pet godina. Jutarnji

04.09.2020. (13:30)

Tri u jedan

Osobna iskaznica kao zdravstvena i vozačka

Državni tajnik MUP-a Žarko Katić kazao je kako nije isključeno da u čipu koji će biti na novim osobnim iskaznicama budu i podatci vezani uz zdravstvenu i vozačku dozvolu. Nove osobne na posebnom će čipu sadržavati biometrijske identifikatore u obliku prikaza lica i dvaju otisaka prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima. Glas Slavonije

11.03.2018. (16:30)

Jer zašto bi bilo jednostavno

Zamjena osobne: Administrativna zbrka zbog samo jedne jedine rupice

Još uvijek nije dovoljno da građanin osobnu iskaznicu samo zamijeni i da evidencijom tog postupka u računalnom sustavu stara postane nevažeća. Naime, stara se osobna iskaznica mora i fizički poništiti! Novu osobnu nije moguće podići na šalteru Policijske uprave sve dok ne predate stari dokument. Tako poništena, stara će vam osobna iskaznica odmah biti vraćena nakon što se na njoj napravi – rupica. Glas Slavonije

21.02.2017. (00:52)

Open says me

Znate li kamo sve možete s osobnom, a kamo s putovnicom?

Hrvatska je po broju država u koju se može putovati s valjanom hrvatskom putovnicom na 24. mjestu u svijetu budući da se njome može ući u 149 zemalja bez vize. U odnosu na 2015. pali smo za dva mjesta budući da je ponovno uspostavljen vizni režim s Rusijom i Turskom. Sa osobnom iskaznicom od prvog srpnja 2013. možemo u sve zemlje EU te u Albaniju, BiH, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju, a odnedavno i u Švicarsku. T-Portal

25.11.2016. (12:00)

MUP upozorava građane da provjere imaju li važeće osobne i izbjegnu plaćanje 500 kn kazne

31.10.2016. (00:29)

Još jedan hrvatski građanin nije uspio ući u EU zbog jedne riječi na osobnoj