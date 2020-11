“‘Znate li da sam nominiran za tri Nobelove nagrade za mir, možete li vjerovati? A za različite regije, poput Kosova i Srbije, radimo sporazume, znate, trgovinske sporazume”, rekao je Trump biračima iz Nebraske jučer (referirao se na sporazum između Srbije i Kosova potpisan nedavno u Bijeloj kući). “Oni se bore 40 godina. Zapravo, mislim da se bore već 400 godina, ako želite znati, ali oni se već dugo bore. Odjednom, prije dva mjeseca, bili su u Ovalnom uredu, grlili se i ljubili, bilo je lako”, rekao im je Trump.

Trump at rally in Nebraska explains how he ended “400 years of killing each other” between #Kosovo and #Serbia through hugging and kissing.

— Rilind Latifi (@RilindLatifi) October 28, 2020