Otkrili planetarni sustav gdje su zvijezdi bliži plinoviti, a dalji stjenoviti planeti - Monitor.hr
Jučer (14:00)

In a galaxy far far away

Otkrili planetarni sustav gdje su zvijezdi bliži plinoviti, a dalji stjenoviti planeti

Tradicionalni modeli formacije planetarnih sustava kažu da radijacija zvijezde “odnosi” plinovite atmosfere bližih planeta, ostavljajući samo njihove čvrste jezgre, dok se plinoviti divovi formiraju u hladnijim, udaljenijim regijama gdje mogu akumulirati plin. Povijesno gledano, sve naše teorije o formiranju planeta temeljile su se isključivo na onome što poznajemo iz vlastitog Sunčeva sustava. Međutim iz ESA-e ističu da sve veći broj otkrivenih egzoplanetarnih sustava prisiljava znanstvenike na reviziju tih starih postavki. Znanstvenici su istražili različite scenarije, uključujući zamjenu mjesta planeta ili gubitak atmosfere uslijed sudara, no te su teorije zasad odbačene. Umjesto toga, pronađeni su dokazi da planeti u ovom sustavu nisu nastali istodobno. Bug


03.12.2023. (10:00)

Kod njih vlada red

Otkriven neobično precizno sinkroniziran planetarni sustav

Novootkriveni visoko sinkronizirani planeti orbitiraju oko zvijezde HD110067, udaljene stotinjak svjetlosnih godina od nas, u sjevernom zviježđu Berenikine kose. Sustav je sniman 2020. godine NASA-inim satelitom specijaliziranim za egzoplanete TESS. U ovom, za sada jedinstvenom, slučaju, prvi planet do zvijezde načini tri pune orbite oko nje, dok sljedeći u nizu načini točno tri (rezonancija 3/2). Jednaka takva rezonancija vlada među prva četiri unutarnja planeta ovog sustava. Vanjska dva planeta, pak, imaju malo drugačiji ritam, ali je ponovno precizan – za svake tri orbite unutarnjeg planeta vanjski načini puna četiri kruga (rezonancija 4/3). Bug