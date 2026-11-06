On se drži svoje putanje
Otkriven 2026 ED138: Opservatorij Vera C. Rubin pronašao novog kandidata za patuljasti planet
Znanstvenici su u podacima opservatorija Vera C. Rubin otkrili novo transneptunsko tijelo, označeno kao 2026 ED138. Smješten izvan Plutonove orbite, na oko 46 astronomskih jedinica od Sunca, ovaj objekt privukao je pozornost procijenjenim promjerom između 600 i 1.500 kilometara. Analizom novih i arhivskih snimki rekonstruirana je njegova putanja kroz više od desetljeća. Zbog veličine i vjerojatno sferičnog oblika, 2026 ED138 ispunjava ključne preduvjete da postane službeno priznati patuljasti planet. Godinama je ostao nezamijećen jer se nalazio u iznimno zgusnutom području neba, skriven među milijunima zvijezda Mliječne staze. Bug