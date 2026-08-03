Nema straha, neće nas nijedna pojesti

Znanstvenici su prvi put potvrdili postojanje usamljene crne rupe koja luta svemirom bez partnera, brzinom od 51 km u sekundi. Teška je oko 7,15 puta više od Sunca i nalazi se oko 5000 svjetlosnih godina od nas. Otkrivena je pomoću gravitacijske mikroleće – efektom kojim iskrivljuje svjetlost zvijezda iza sebe. Iako nije jedina takva u svemiru, jedina je koju smo zasad “ulovili”. Samoća joj očito odgovara – ali neka tako i ostane, na sigurnoj udaljenosti. N1