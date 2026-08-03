Nema straha, neće nas nijedna pojesti
Procjena znanstvenika: U Mliječnoj stazi skriva se oko 170 milijuna crnih rupa
Astrofizičari s instituta Flatiron izradili su detaljnu simulaciju 13,6 milijardi godina duge povijesti Mliječne staze kako bi procijenili broj teže uočljivih crnih rupa zvjezdane mase. Rezultati pokazuju da bi u galaksiji moglo postojati oko 170 milijuna ovih nevidljivih objekata, što znači da je u prosjeku po jedna nastajala svakih 80 godina. Unatoč velikom ukupnom broju, gustoća im je u našem dijelu galaksije iznimno mala, pa je rizik od bliskog susreta sa Sunčevim sustavom zanemariv. ScienceAlert, Index