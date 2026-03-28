Samo da im ne iscuri prije reda
Otkriveno gigantsko nalazište “bijelog vodika” u srcu Europe
U francuskom bazenu Moselle potvrđeno je postojanje vjerojatno najvećeg svjetskog rezervoara bijelog vodika, s procijenjenih 34 milijuna tona. Za razliku od onog dobivenog elektrolizom, ovaj se vodik prirodno nalazi u tlu. Nalazište se proteže prema Njemačkoj, Belgiji i Luksemburgu te nudi ogroman energetski potencijal. Iako je otkriće spektakularno, tehnologija za masovno i isplativo vađenje još je u razvoju. Uspije li ekstrakcija, ovaj jeftini i održivi energent mogao bi ponovno vratiti vodik u fokus autoindustrije i postati ključan faktor u globalnoj energetskoj tranziciji. FCW, Revija HAK