Danas (08:00)

Energija na žlicu mora

Znanstvenici proizveli čisto vodikovo gorivo iz morske vode

Znanstvenici su razvili metodu proizvodnje zelenog vodika iz morske vode bez potrebe za prethodnim pročišćavanjem. Koristeći jeftin katalizator u komercijalnom elektrolizeru, uspjeli su razdvojiti morsku vodu na kisik i vodik, čime bi se mogla izbjeći upotreba dragocjene slatke vode. Proces je još u ranoj fazi, ali pokazuje usporedive rezultate s klasičnim elektrolizerima. Tim planira proširiti tehnologiju kako bi se koristila u industrijskoj proizvodnji vodika i amonijaka. Green


Slične vijesti

05.10. (13:00)

Pa što čekate, bacite to vapno u more, po mogućnosti već jučer!

Talijanski znanstvenici predlažu: CO₂ otopiti u moru uz dodatak gašenog vapna

Talijanski znanstvenici predložili su jednostavan način za pohranu viška CO₂ – otapanjem u morskoj vodi uz dodatak gašenog vapna (Ca(OH)₂), čime nastaje stabilni kalcijev hidrogenkarbonat. Time bi se spriječilo zakiseljavanje oceana i dugoročno vezalo staklenički plin, po mogućnosti na tisuće godina. Proces, poznat kao Limenet®, imitira prirodno trošenje vapnenačkih stijena, ali zahtijeva precizan omjer CO₂ i vapna kako ne bi došlo do taloženja kalcijeva karbonata i ponovnog oslobađanja plina. Teoretski, 875 kg vapna može omogućiti da 3000 m³ morske vode veže oko tonu CO₂. Nenad Raos za Bug

05.08.2022. (20:00)

Nikad više žedni preko vode

Napravljen mali uređaj koji besplatno pretvara morsku vodu u pitku

Kako tumače autori, uređaju za rad treba manje energije nego za punjenje mobitela, a može se pokretati baterijama ili malim, prijenosnim solarnim panelima, koji se na internetu mogu kupiti za oko 50 američkih dolara. Maleni uređaj veličine aktovke, težine 10-ak kilograma, koji morsku i bočatu vodu pretvara u pitku jednostavnim pritiskom na gumb. Uređaj odstranjuje i druge krute sastojke u vodi poput čestica mulja, bakterija, virusa i metala s oko 30 NTU (jedinica za zamućenost vode) na manje od 1 NTU. Na taj način dobiva se kristalno čista voda čak i iz morske vode koja je zamućena valovima. Za razliku od drugih prijenosnih jedinica za desalinizaciju koje zahtijevaju da voda pod visokim tlakom prolazi kroz filtre, ovaj uređaj koristi električnu energiju za uklanjanje čestica iz vode, što znači da ne zahtijeva zamjenu filtara i stalno održavanje. Index

01.06.2022. (09:00)

Ajde, barem nešto jeftinije

Raos: Uskoro bi mogli piti odsoljenu morsku vodu po sto puta nižoj cijeni

Još jedno čudo tehnike, ovaj put iz kemijskog laboratorija. Japanski su znanstvenici napravili cijev kroz koju voda protiče brzinom većom od 100 m/s. No takva će cijev slabo koristiti vatrogascima jer je promjer manji od dva nanometra: kroz cjevčicu proteče u sekundi 0,6 ng vode – jedna kap u tri godine. Riječ je o nanocjevčici, točnije nanopori ili nanokanaliću, opisanom u znanstvenom radu. Kanaliće čine naslagane molekule cikličkog aromatskog poliamida, čije središnje šupljine formiraju cjevčicu. Odgovor na pitanje zašto je fluor važan trebao bi znati svatko tko zna zašto se meso ne lijepi na teflonsku tavu. Teflon, polimer koji umjesto vodikovih ima fluorove atoma, vrlo je sličan polimeru s kojim su radili japanski znanstvenici. I u jednom i u drugom polimeru bitne su kemijske veze između ugljika i fluora. Od njih se namjerava napraviti membrane za osmozu, a kako se na reverznoj osmozi temelji desalinacija vode, nova vrsta membrana bi ubrzala i pojeftinila postupak – jer pore FmNRn propuštaju vodu sto puta brže od najboljih dosadašnjih, opisuje Nenad Raos za Bug.

21.12.2016. (17:20)

Plačite nad ozljedom

Slana voda pomaže rani da zaraste, ali more ipak nije sretno rješenje

Otvorenu ranu dobro je isprati slanom vodom jer je vlaži, što vodi do bržeg zacjeljivanja, tvrdi njemačka liječnica Sylke Schneider-Burrus iz berlinske bolnice Charite. Međutim, vrlo je važna i koncentracija soli u otopini koju nanosimo na ranu – ona bi trebala iznositi 0,9 posto, što znači da mora ipak nije najbolje rješenje za tretiranje ovakve ozljede, s obzirom na to da je koncentracija soli u morskoj vodi čak četiri puta veća. RTL vijesti