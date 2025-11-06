Energija na žlicu mora
Znanstvenici proizveli čisto vodikovo gorivo iz morske vode
Znanstvenici su razvili metodu proizvodnje zelenog vodika iz morske vode bez potrebe za prethodnim pročišćavanjem. Koristeći jeftin katalizator u komercijalnom elektrolizeru, uspjeli su razdvojiti morsku vodu na kisik i vodik, čime bi se mogla izbjeći upotreba dragocjene slatke vode. Proces je još u ranoj fazi, ali pokazuje usporedive rezultate s klasičnim elektrolizerima. Tim planira proširiti tehnologiju kako bi se koristila u industrijskoj proizvodnji vodika i amonijaka. Green