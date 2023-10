Osmo svjetsko čudo

Las Vegas dobio je novu atrakciju The Sphere, već smo pisali o njoj, jedinstvenu dvoranu za glazbene i scenske priredbe sferičnoga oblika koju krasi najveći LED ekran na svijetu. Kako je bilo i najavljeno, The Sphere je službeno otvoren 29. rujna koncertom irske grupe U2, a snimke sa samog događaja pokazuju da je dvorana jednako atraktivna iznutra kao i izvana. Naime, pozornicu i auditorij za 10.000 gledatelja okružuje još jedan ekran, u gotovo 360°, a takva arhitektura dvorane omogućava dosad neviđeni audiovizualni spektakl. Dakle, osim vanjskog zaslona na fasadi, površine oko 54.000 m2, The Sphere ima i unutarnji, ništa manje atraktivni LED ekran. On nudi rezoluciju od 16K, površinom mjeri oko 15.000 m2. Uz to, svako sjedalo opremljeno je haptičkim uređajima za poseban doživljaj. Za zvuk se brine čak 1.600 zvučničkih kutija, smještenih iza LED panela, uz 300 mobilnih zvučničkih jedinica. Ukupno je u dvorani čak 167.000 pojedinačnih zvučnika. Bug