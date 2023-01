Gradi se u Las Vegasu

“Bit će to kao Sunce na Zemlji”, opisuje Billy Cline, stanovnik Las Vegasa, enormnu građevinu u obliku sfere koja će ovog studenog zasvijetlili u njegovu gradu. MSG Sphere, taj monumentalni projekt čija gradnja košta 2 milijarde dolara, bit će koncertna dvorana s najmodernijim i dosad neviđenim i neprestanim svjetlosnim efektima. Konstruirana je poput antičkih kazališta kako bi do svakog od njezinih 17.500 posjetitelja dopirao kvalitetni zvuk bez obzira na to gdje se posjetitelj nalazio. U tu svrhu bit će instalirano 16 tisuća zvučnika. Po čeličnoj konstrukciji bit će postavljena LED svjetla najveće rezolucije na kojima će se stalno izmjenjivati bliješteće slike. U studenom bi ju svojim koncertom trebao otvoriti legendarni irski rock bend U2. Jutarnji